«Асфальт на улицах ушел вместе со снегом» 4 2.03.2021, 13:19

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Фоторепортаж о состоянии дорог в центре Барановичей.

С потеплением водители увидели, что многие улицы города превратились в сплошные ямы и рытвины. Intex-press в первый день весны проехала по центральным дорогам Барановичей и посмотрела, в каком состоянии находится дорожное покрытие.

В конце февраля, когда начал таять снег, в соцсетях горожане стали писать об ужасном состоянии дорог в центре города. Чтобы это проверить, корреспондент Intex-press решила поездить по барановичским улицам и протестировать их.

Начав с центральной площади, я свернула на своем автомобиле на улицу Димитрова, и моему удивлению не было предела: летом там укладывали новый асфальт, а 1 марта там уже было множество ям. Улица просто усыпана выбоинами, будто кто-то специально пробил асфальт.

Немного проехав, я выехала на улицу Брестскую, где качество дорожного покрытия оставляло желать лучшего. Особенно опасное место я заметила у магазина «Цвік». Чтобы заехать туда на стоянку, мне пришлось пропустить выезжающий автомобиль – на дороге была большая глубокая яма, залитая водой. При этом из нее еще и что-то торчало, похожее на металлический штырь.

Я знала об опасности только благодаря сообщениям в соцсетях – из-за этой ямы пострадало около десятка автомобилей, кто-то диски погнул, а кто-то резину повредил.

Когда я выехала на улицу Войкова, у меня сложилось впечатление, что там всю зиму проводили учения танки и тяжелая армейская техника. Около поворота на улицу Чкалова весь перекресток в выбоинах и ямах – возможно, там падали бомбы? Такая «фронтовая» дорога тянется протяжении всей улицы Войкова до воинской части.

Автомобилисты писали, что возле самолета есть залитая водой яма, почти до колена – сама я не отважилась ее мерять. Находится она как раз за лежачим полицейским. Зная об этом, мне пришлось подождать, пока проедут встречные машины, и объехать ее.

Развернувшись, я решила свернуть с улицы Войкова на улицу Заслонова. Этот перекресток просто изрешечен, а сама улица Заслонова – тоже нелегкое испытание для водителей: в районе магазина «Санта» нужно быть виртуозом за рулем, чтобы объехать все ямки.

Я вернулась по Войкова в центр города на улицу Ленина, продолжая фиксировать последствия зимней «оккупации» нашего города. Автобусная остановка «Швейная фабрика» – две глубокие ямы почти на повороте. В группе Drive2.ru писали, что в этом месте многие автомобилисты повредили колеса. Об этом я тоже знала, поэтому счастливо миновала опасный участок.

Когда я фотографировала ямы, ко мне подбежала девушка, возмущенная состоянием наших дорог.

– Дороги после зимы просто в ужасном состоянии. Не только окраины, но и центр нашего города, – пожаловалась автомобилистка Галина. – На мой взгляд, Брестская улица в очень плохом состоянии, я ехала сейчас по путепроводу на проспекте Советском – на въезде там такая яма! Просто страшно, что можно там и подвеску оставить.

Проехав по Комсомольской, отметила для себя, что покрытие здесь еще сохранилось, хотя в некоторых местах мелких ямок хватает.

Пару слов о состоянии асфальта на улицах Циолковского и Тельмана. Если ехать с Парковой по правой стороне улицы Циолковского, есть много маленьких, но глубоких ям, поэтому советую держаться подальше от бордюра. На улице Тельмана, в районе магазина «Корона», до автобусной остановки тоже немало глубоких выбоин и ям.

Барановичские водители грустно смеются в соцсетях, что асфальт в нашем городе ушел вместе со снегом, а в некоторых местах и раньше снега.

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