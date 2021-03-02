Медики выяснили, какие напитки значительно повышают артериальное давление 1 2.03.2021, 13:29

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В испытании были задействованы 25 здоровых людей, средний возраст которых 29 лет.

Ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что артериальное давление (АД) может повышаться из-за употребления некоторых напитков, пишет u-news.com.ua.

По словам экспертов, потенциально опасным может быть злоупотребление газировкой, молочными коктейлями, энергетиками, кофе и алкоголем.

В испытании были задействованы 25 здоровых людей, средний возраст которых 29 лет. Ученые взяли у них образцы крови и измерили АД спустя полчаса после употребления энергетика. Как оказалось, он привел к повышению систолического АД на 6,2% и диастолического – на 6,8%. Также употребление кофе негативно сказывается на здоровье человека. Но это может быть индивидуальным явлением для каждого.

«Для проверки воздействия кофеина на повышение АД необходимо провести эксперимент: его стоит измерять до и после употребления напитка», – сообщил доктор Шелдон Шепс.

При повышении АД приблизительно на 5-10 пунктов рекомендуется снизить употребление кофеина. Необходимо уменьшить количество газированных напитков и сладких коктейлей, если ощущается ухудшение состояния здоровья.

В большинство из них входит кофеин и к тому же они довольно калорийны. Их частое употребление провоцирует увеличение массы тела, что приводит к появлению гипертонии. На АД может влиять и злоупотребление алкоголем.

Если редко пить спиртные напитки, то воздействие будет временным, но при регулярном употреблении могут возникнуть хронические заболевания.

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