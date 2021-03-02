В Италии несколько городов засыпало пеплом от Этны 2.03.2021, 14:09

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Фото: Reuters/TUT.by

Вулкан снова ожил 28 февраля.

Вулкан Этна снова ожил 28 февраля. Это седьмое извержение с 16 февраля, сообщает ANSA. На этот раз несколько итальянских городов покрылись слоем пепла. Что там происходит — в фотографиях Reuters.

В воскресенье произошел выброс лавы на высоту около 300 метров, потом — столб дыма и пепла. В результате на города обрушился дождь из вулканического пепла — крыши домов, дороги, машины стали черными.

Напомним, Этна считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Его высота — 3328 метров. В июне 2013 года Этна была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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