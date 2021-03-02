Пять загадок о происхождении коронавируса, над которыми работают ученые 1 2.03.2021, 14:18

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Однозначного ответа на них пока нет.

После расследования Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения COVID-19 все еще остаются ключевые вопросы о том, когда, где и как началась пандемия коронавируса. После миссии экспертов ВОЗ в Китае, которая исследовала источник COVID-19, группа экспертов пришла к выводу, что вирус, вероятно, происходит от летучих мышей и перешел к людям через другое животное. Но до сих пор остается много фундаментальных вопросов относительно коронавируса, пишет Nature (перевод — zn.ua).

Циркулировал ли COVID-19 в Ухане до «официальной» фиксации первых известных случаев?

Чтобы проследить происхождение вируса, очень важно точно установить, когда люди впервые заразились COVID-19. Команда ВОЗ установила, что первым человеком, который заразился коронавирусом, был офисный работник в Ухане, который нигде не путешествовал. Он начал выявлять симптомы 8 декабря 2019 года, говорит ученый по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, который руководил расследованием. Но вирус, вероятно, распространялся в городе еще до фиксации этого первого случая.

Однако доказательства предварительного распространения COVID-19 оказались неуловимыми. Исследователи в Китае провели обширный анализ сообщений пациентов из больниц Уханя, сделанных между октябрем и декабрем 2019 года. Они обнаружили менее 100 человек, которые имели симптомы, подобные COVID-19. Затем исследователи протестировали кровь у 67 из этих людей на наличие антител, образующихся в результате инфицирования COVID-19, но не обнаружили антител у пациентов. Это свидетельствует о том, что до декабря не было большого скопления случаев COVID-19 или необычного всплеска смертности в провинции Хубэй.

Однако Бен Эмбарек говорит, что анализ следует провести повторно, используя менее ограничительные критерии симптомов, чтобы убедиться, что исследователи охватили все потенциальные случаи COVID-19.

Ученым в Китае также следует искать доказательства раннего инфицирования COVID-19 среди около 200 тысяч архивных образцов, которые в настоящее время находятся в Центре крови Уханя и в других регионах Китая, говорит член команды ВОЗ Доминик Дуаер, вирусолог из Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия. Это покажет, распространялся ли вирус среди общего населения в Китае, а не только среди людей, которые посещали медицинские учреждения - до декабря 2019 года.

Ученые, которые не участвуют в расследовании ВОЗ, уже рассматривали образцы банков крови, отобранные за год до пандемии в Гуанчжоу на юге Китая. (Ближайшие родственники SARS-CoV-2 были обнаружены у летучих мышей и панголинов на юге Китая.) Среди некоторых образцов было обнаружено положительные результаты на антитела против SARS-CoV-2, но исследователь инфекционных болезней из Колумбийского университета в Нью-Йорке Ян Липкин, который работал над анализом, говорит, что тест был недостаточно точным, чтобы с уверенностью сказать, что антитела не возникли вследствие инфицирования другими вирусами.

"Нужно выполнить много лабораторных работ, которые не были сделаны", - говорит Липкин.

Распространялся ли вирус среди людей за пределами Китая в декабре 2019 года?

Ответ на этот вопрос также является ключом для установления точных сроков появления первых случаев COVID-19. Ранее исследователи в Европе сообщали о нескольких случаях выявления антител против COVID-19 в образцах, отобранных в банках крови с ноября 2019 года.

Бен Эмбарек говорит, что это не обязательно предполагает, что вирус происходит из Европы, но поддерживает идею, что он циркулировал в Ухане до фиксации первых известных случаев.

«В то время Ухань имел обширные международные связи, встречая ежедневные прямые рейсы практически со всей планеты. Поэтому если бы COVID-19 циркулировал в Ухане, его легко можно было бы транспортировать в другие уголки мира через путешественников», - говорит он.

Тем не менее, ученый рекомендует повторно проверить образцы крови из Европы для подтверждения того, что они действительно указывают на случаи COVID-19. Некоторые из них, из Италии и Франции, уже проходят повторный анализ.

Какова роль рынка «Хуанань»?

Переходного животного, которое передало вирус от летучих мышей людям, не установлено, но исследователи считают, что это может быть дикий вид, который продается на рынках «продукции дикой природы».

В начале пандемии исследователи приходили с инспекцией на рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, поскольку там продавали свежее и замороженное мясо животных, и много первых случаев COVID-19 были зафиксированы именно у людей, посещавших рынок. Но Хуанань перестал быть «центром внимания» после того, как были зафиксированы другие ранние случаи коронавируса, которые не были связаны с рынком.

Однако рынок - это единственное место, где большое количество людей, инфицированных в начале вспышки, контактировало с продукцией из «диких животных». Важно установить, как вирус попал на рынок и связан ли он с конкретным видом переходного животного, говорит член группы ВОЗ Хунг Нгуен-Вьет, ученый в Международном институте исследований в Найроби.

Нгуен-Вьет отмечает, что команда обнаружила десять киосков, где продают продукцию дикой природы, которая могла вывести вирус на рынок с ферм на юге Китая. Некоторые дикие животные, что продаются на мясо могут быть восприимчивы к SARS-CoV-2 или близкому к нему вирусу, вызывающему ОРВИ.

Член команды ВОЗ Питер Дашак, президент исследовательской организации Ecohealth Alliance в Нью-Йорке, говорит, что стоит узнать, не было ли симптомов болезни среди рабочих ферм и животных. Он также хочет знать, каких животных продавали на других рынках в Ухане. Во время беседы с первым человеком, у которого зафиксировали ковид, ученые узнали, что его родители посещали другой рынок «продукции дикой природы».

Какую роль сыграло замороженное мясо диких животных в раннем распространении вируса?

Команда ВОЗ пришла к выводу, что, скорее всего, вирус перешел от живых животных к людям, но Бен Эмбарек говорит, что возможно вирус попал на рынок Хуанань через инфицированное замороженное мясо диких животных с ферм на юге Китая. Дашак интересуется, могло ли замороженное мясо барсуков, что продавалось на рынке, переносить вирус.

Несмотря на то, что исследователи в Китае также выделили вирусную РНК из упаковки импортируемой замороженной рыбы, группа ВОЗ пришла к выводу, что эти товары, скорее всего, не связаны с «первым прибытием вируса в Ухань».

Липкин говорит, что нет доказательств того, что вирус попал на рынок через замороженное мясо зараженных диких животных. Вирус мог легко распространиться на рынке через инфицированных людей, которые обрабатывали диких животных, говорит ученый.

Циркулировал ли вирус среди животных в Китае до начала пандемии?

Чтобы установить, какое животное передало вирус людям, исследователям нужно найти доказательства циркуляции патогена среди представителей соответствующего вида. Исследователи в Китае протестовали около 30 тысяч диких животных, выращенных на фермах и домашних животных в 2019 и 2020 годах, но не обнаружили никаких доказательств наличия SARS-CoV-2, за исключением некоторых кошек в Ухане в марте 2020 года.

Однако Бен Эмбарек говорит, что эти анализы не были репрезентативными для общей популяции животных Китая, и гораздо больше видов нужно проверить на наличие следов заражения, особенно на фермах дикой природы.

Резкая вспышка коронавируса в Ухане свидетельствует о том, что вирус, вероятно, начал распространяться через торговлю дикой природой, говорит Дашак.

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.

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