Курс белорусского рубля существенно упал 2.03.2021, 14:34

3,008

Чем завершились торги на валютно-фондовой бирже?

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились существенным ослаблением белорусского рубля, сообщают naviny.online.

Большего всего подрос доллар. Плюс составил сразу 0,0215 пункта — 2,6234 белорусского рубля.

Более копейки (+0,0108) добавил евро — 3,1515 белорусского рубля.

Несмотря на падение в начале сессии, по ее итогам укрепился на 0,0015 пункта и российский рубль — 3,5161 белорусского рубля за 100 российских.

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