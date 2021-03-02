Швейцарец выиграл в лотерею при одном шансе из 139 миллионов 2.03.2021, 14:40

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иллюстрационное фото AFP

Он сорвал рекордный джекпот в 210 миллионов евро в международной лотерее EuroMillions.

Чтобы выиграть, победителю нужно было угадать числа 6, 12, 22, 29 и 33, а также счастливые числа 6 и 11. Шансы угадать комбинацию составляли 1 к 139 миллионам, сообщает hromadske.ua.

Предыдущий рекорд лотереи EuroMillions составил 200 млн евро. Джекпот выиграл в декабре 2020 года пенсионер, живущий на юге Франции.

Также четыре человека выигрывали по 190 млн евро — дважды в Великобритании, в 2012 и 2019 годах, а также в Португалии в 2014 году и Испании в 2017 году.

Международная лотерея EuroMillions была запущена в 2004 году. К ней привлечены 9 стран: Великобритания, Франция, Испания, Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Швейцария.

С момента создания игры главный джекпот 111 раз выигрывали в Великобритании и 110 раз во Франции. Далее следуют Испания (109) и Португалия (78). В Швейцарии сегодняшний призер стал 23-м по счету победителем. Сейчас эта страна занимает шестое место из девяти по количеству победителей.

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