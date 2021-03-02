Россия и НАТО устроили «репетицию» морского сражения на Крайнем Севере 4 2.03.2021, 14:39

3,636

Необычная дуэль произошла у берегов Норвегии.

Россия и НАТО недавно провели маневры на крайнем Севере, которые стали репетицией возможного морского сражения. Об этой необычной «дуэли» рассказал американский Forbes. Российский ракетный крейсер провел учебный бой, отрабатывая задачи по нанесению ударов по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде у северо-восточного побережья Норвегии.

На прошлой неделе крайний Север был зоной условных боевых действий, когда войска России и НАТО проводили там свои учения, устроив своего рода дуэль.

Канадские, немецкие и норвежские военные корабли, истребитель-невидимка F-35 ВВС Норвегии и бомбардировщики B-1 ВВС США сосредоточились у западного побережья Норвегии для отработки задач радиоэлектронной борьбы и уничтожения противокорабельных ракет противника.

Тем временем мощный российский ракетный крейсер провел учебный бой, отрабатывая задачи по нанесению ударов по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде у северо-восточного побережья Норвегии.

В учениях НАТО «Дайнемик Гард» (Dynamic Guard) были задействованы мощные воздушные и морские силы, в том числе фрегат «Галифакс» (Halifax) ВМС Канады и ракетные катера норвежских ВМС «Стейль» (Steil) и «Сторм» (Storm). Поддержку боевых кораблей осуществлял немецкий танкер «Шпессарт» (Spessart).

Фрегат и танкер находятся в составе 1-й Постоянной морской группы НАТО (SNMG 1).

С авиабазы Орланд, расположенной в центральной Норвегии, для участия в учениях прилетели два американских стратегических бомбардировщика B-1 и, по меньшей мере, один норвежский истребитель F-35. Три бомбардировщика B-1 были переброшены в Орланд 22 февраля в качестве «Бомбардировочной оперативной группы» («Bomber Task Force») для выполнения миссии, рассчитанной на несколько месяцев.

Учения подтвердили то, что предсказывали наблюдатели, когда ВВС США объявили в прошлом месяце о переброске В-1 — эти сверхзвуковые стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности были переброшены в Норвегию, в частности, для отработки действий на случай возможного морского сражения с ВМФ России.

Учения НАТО носили оборонительный характер. Эти учения «позволяют группе SNMG1 повысить или иным образом подтвердить уровень нашей подготовки, знаний и опыта в ведении радиоэлектронной борьбы и обеспечении противоракетной обороны кораблей в особой и сложной оперативной обстановке», сказал коммодор Брэдли Питс (Bradley Peats), канадский командующий группы SNMG1.

Но противоракетная оборона кораблей является следствием наступательной противолодочной войны. В ракетном бою между кораблями противоборствующие морские группы будут наносить взаимные удары противокорабельными ракетами, пытаясь сбить приближающиеся ракеты. Группа, которая защищает себя и одновременно сокрушает оборону противника, побеждает.

Совершенно ясно, как Брэдли Питс распорядился находящимися под его командованием силами. Фрегат «Галифакс» водоизмещением 4800 тонн был самым большим из трех боевых кораблей в составе сил НАТО — и самым оснащенным. На «Галифаксе» установлены РЛС «Морской Жираф» (Sea Giraffe) и две восьмиячеечные пусковые установки для усовершенствованных зенитных ракет «Морской Воробей» (Evolved Sea Sparrow) дальностью около 45 километров, а также система РЭБ SLQ-505.

В отличие от «Галифакса», на норвежских ракетных катерах (водоизмещением всего 275 тонн каждый) нет РЛС дальнего действия и ракет класса «поверхность-воздух». На них установлены системы постановки помех CS-3701, но, очевидно, что их мощность не столь велика, как у фрегата с его собственной системой РЭБ.

В военное время такие фрегаты, как «Галифакс», должны быть задействованы вместе с ракетными катерами наподобие «Стайль» и «Сторм», защищая небольшие корабли от российских противокорабельных ракет и помогая малым кораблям подойти на достаточно близкое расстояние к русским (километров на 150), чтобы наносить удары своими противокорабельными ракетами NSM. Стоит отметить, что сам «Галифакс» вооружен восьмью противокорабельными ракетами «Гарпун» (Harpoon) дальностью 150 километров.

Неясно, какую функцию в учениях «Дайнемик Гард» выполняли бомбардировщики B-1 и истребитель F-35. Но в военное время бомбардировщики B-1 с их новыми противокорабельными ракетами дальностью порядка 500 километров были бы в числе самых мощных средств уничтожения кораблей противника на театре военных действий. Истребители F-35 могли бы прикрывать бомбардировщики в случае решительного наступления больших самолетов противника.

Учения «Дайнемик Гард» продемонстрировали, как НАТО может противостоять российским кораблям, задействовав морские и воздушные силы, сочетая оборонительные и наступательные вооружения.

Подводные лодки, очевидно, также сыграют важную роль — обнаруживая и атакуя российские корабли и прикрывая корабли НАТО от российских подводных лодок. Поэтому неудивительно, что пока корабли и самолеты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот провел учения у восточного побережья страны, отрабатывая задачи противолодочной борьбы.

В начале февраля российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска, расположенного на севере России, в Баренцево море.

«В течение нескольких дней экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию в море, проведет ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите, а также противовоздушной и противолодочной обороне», — сообщили в Кремле.

«В рамках выполнения противолодочных задач, которым будет уделено основное внимание, крейсер отработает взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществит учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнит стрельбы морским противолодочным оружием».

После завершения учений крейсер отправился в Североморск и, что интересно, выбрал обходной маршрут. 22 февраля 12500-тонный крейсер (который со своими 104 зенитными ракетами и 16 противокорабельными ракетами П-500 дальностью 500 километров) является одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире, взял курс на юг — в Варангер-фьорд, расположенный к западу от российского полуострова Рыбачий. Через этот фьорд проходит российско-норвежская морская граница.

«В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали», — сказал в интервью изданию «Баренц Обсервер» (Barents Observer) пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал (Brynjar Stordal).

Стоит отметить, что «Маршал Устинов», следуя на базу, отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию бомбардировщиков B-1.

Американские бомбардировщики должны находиться в Орланде в течение нескольких месяцев — участвовать в учениях, осуществлять патрулирование и, возможно, устраивать российским войскам «интеллектуальные ловушки». Так что ждем новых военных учений, новых провокационных маневров и новых предварительных обзоров военных планов НАТО и России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».