Живущим за чертой бедности россиянам предложили потерпеть еще 10 лет 4 2.03.2021, 14:51

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Изначально эту задачу ставили на 6-летний срок.

Планы российских властей осуществить «прорыв» к мировым темпам экономического роста, инновациям и новому качеству жизни продолжают сдвигаться в будущее, словно сроки построения коммунизма в СССР.

Правительство рассчитывает выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности к 2030 году, сообщила в интервью ТАСС первый вице-премьер Татьяна Голикова.

Изначально президент РФ Владимир Путин ставил эту задачу на 6-летний срок. В утвержденный три года назад план достижения национальных целей развития было заложено снижение уровня бедности до 11,1% в 2020 году, 9,3% - в 2022-м и 6,6% - в 2024-м.

Из болота нищеты предполагалось вытащить около 9 миллионов человек за счет ускорения экономического роста до 3% и выше, увеличения несырьевого экспорта на 80% и доли осуществляющих инновации компаний - с 16% до 50%.

Еще до пандемии план начал трещать по швам: в 2019 году за чертой бедности проживали 12,3% населения (вместо 12%). Экспорт товаров, кроме нефти, газа и нефтепродуктов, составил 180 млрд долларов вместо нужных 230 млрд.

По итогам 2020-го реальные располагаемые доходы россиян упали еще на 3,5% и откатились на уровень 2010 года. Зарплаты в пересчете на доллары рухнули до минимума за 11 лет.

Армия бедных пополнилась еще на 1,2 млн человек. На конец третьего квартала, согласно Росстату, 18,8 млн россиян, или 12,8% населения, имели доходы ниже прожиточного минимума, который Минтруд установил на уровне 12 542 рубля для трудоспособного населения, 9 519 рублей для пенсионеров и 11 580 рублей для детей.

Признав невозможность «прорыва» за шесть лет, власти решили осуществить его за десять.

Новый план достижения национальных целей, в том числе по бедности, со сроками, сдвинутыми на 2030 год, внесен в правительство 1 марта и ожидает утверждения Советом по национальным проектам, рассказала Голикова.

Снижение бедности - это многокомпонентная задача, которая зависит не только от бюджета, но и от темпов роста экономики, подчеркнула она.

«Мы предпринимаем ряд усилий, которые направлены на увеличение реальных доходов населения. Это касается и повышения оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции, увеличения пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержки занятости в виде социальных выплат безработным, содействия в поиске подходящей работы и др», - перечислила Голикова.

Она напомнила, что с 2021 года была изменена методология расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. «Мы исходим из конституционного принципа - минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум», - рассказала она.

Также с 2020 года в рамках пилотного проекта по повышению реальных доходов граждан в 21 регионе был запущен механизм социального контракта, а с 2021 года он распространился по всей стране.

Что касается непосредственно уровня бедности, то борьба с ней доверена регионам. Каждый субъект «выстраивает для себя свою линейку», а правительство - на уровне Минтруда - лишь дает «методические рекомендации» по составлению региональных программ, рассказала Голикова.

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