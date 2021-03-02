Названы самые дорогие покупки белорусов на AliExpress 3 2.03.2021, 15:00

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Зачастую на этой площадке покупаются товары, которые в обычных магазинах не купишь.

Многие товары, которые попали в этот список, – это различного рода техника. Одной из самых дорогих покупок стал мощный игровой ноутбук Lenovo LEGION Y7000, который даже в минимальной конфигурации стоит на AliExpress более 5000 белорусских рублей. Есть среди заказов и электрический напольный 106-дюймовый экран для проектора за 6700 рублей. А кто-то из белорусов стал обладателем 3D-принтера стоимостью примерно 4000 рублей, сообщили Thinktanks.by в коммуникационном агентстве ARS Communications, пишет thinktanks.by.

Еще одна категория покупок белорусов на AliExpress с самым высоким бюджетом – это различные средства передвижения. В том числе такие необычные, как мотовездеход SYNBON UVT стоимостью почти 10,5 тыс. рублей или складной трехколесный электроскутер за 5200 рублей. Из более привычных вариантов товарами с самой высокой стоимостью оказались электровелосипед за 1600 рублей и электросамокат стоимостью почти 2500 рублей.

К этой же категории отчасти можно отнести заказанный в Беларусь экскаватор – точнее, его уменьшенную радиоуправляемую модель в масштабе 1:14. По сути, это игрушка для мальчишек от 14 лет и старше, однако ее стоимость – почти 14 тыс. рублей.

К числу дорогих товаров относятся и различные ювелирные украшения – например, подвеска из белого золота с бриллиантами и аквамарином, которая стоила 2400 рублей, или золотое кольцо за 2300 рублей. А кого-то из прекрасных белорусок этой морозной и снежной зимой согревала шуба за 1900 рублей.

Судя по всему, белорусы не планируют отказываться от путешествий и не экономят на хобби: в числе самых дорогостоящих заказов на AliExpress в нашу страну оказались вместительная палатка за 2500 рублей, набор для серфинга за 930 рублей и эхолот для рыбалки за 1950 рублей.

Не меньше усилий и денег тратят белорусы и на обустройство дома. Так, в 2021 году одним из лидеров по стоимости стала высокотехнологичная кровать с обивкой из натуральной кожи: ее цена превысила 5500 рублей. Около 2500 рублей стоила метровая хрустальная люстра, а одну из белорусских ванных комнат украсило умное зеркало более чем за 1000 рублей.

В создании домашнего уюта белорусам помогали оригинальные картины (за них наши соотечественники готовы были отдать от 4500 до 5500 рублей) и ковры ручной работы (стоимостью более 4000 рублей) с AliExpress. Следить за чистотой в доме кто-то из белорусов доверил роботу-пылесосу почти за 1300 рублей. А в буквальном смысле ценным помощником на кухне стала для кого-то многофункциональная кофе-машина за 1400 рублей.

Одним из самых необычных дорогих заказов на AliExpress стали мужские выходные туфли-лоферы ручной работы из змеиной кожи. Их владелец заплатил за свою покупку без малого 2300 рублей. По неординарности конкуренцию ей может составить только скрипка – тоже ручной работы, выполненная из древесины ели и клена. По стоимости оба эти заказа равны: скрипка, как и туфли, стоила около 2300 рублей.

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