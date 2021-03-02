Даже лояльный белорусскому режиму ЕАБР прогнозирует возможный дефицит товаров 2.03.2021, 15:36

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Всему виной — административное регулирование цен.

Политика административного ограничения роста цен, если она будет проводиться в Беларуси длительное время, может привести к дефициту товаров. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития, пишет сайт naviny.by.

«Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости», — считают аналитики ЕАБР.

По оценкам евразийского банка, инфляция в Беларуси останется в феврале—марте в диапазоне 8—8,5% год к году, а до конца октября будет выше 7% в годовом выражении.

Отметим, что Евразийский банк развития довольно лоялен в своих прогнозах по отношению к белорусскому режиму, однако даже он прогнозирует проблемы в экономике.

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