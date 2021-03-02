С российского космодрома «Байконур» украли секретную электронику 19 2.03.2021, 15:48

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Стоимость похищенного оборудования в настоящее время устанавливается.

Неизвестные украли с космодрома Байконур секретную российскую электронику. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает ghall.com.ua со ссылкой на Telegram-канал «112».

По данным канала, речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленникам удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.

Известно, что украденное оборудование числилось на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). Охраной площадки, которая огорожена бетонными столбами с колючей проволокой, занималась ведомственная охрана данной организации. Кроме того, снаружи объект патрулируется сотрудниками подмосковной полиции.

Как уточняется, следы взлома обнаружил начальник охраняющей объект команды еще 19 февраля. Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье о краже.

В декабре 2020 года стало известно, что на аэродроме Таганрог-Южный обокрали самолет Ил-80, известный как «самолет Судного дня». Неизвестные вынесли с него более 30 установленных на борту радиостанций. «Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

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