Как грядущее падение цен на нефть отразится на курсах валют 1 2.03.2021, 16:44

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Нефть, которая в последнее время активно росла в цене, начинает падать. С чем это связано и как может отразиться на валютном рынке? Изменение нефтяных цен обычно особо чувствительно, в частности, для российского рубля, но можно ли считать эту зависимость абсолютно прямой? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- В феврале цена на нефть устойчиво росла. За это время она прошла путь с отметки 54,7 доллара до 66,7 доллара за баррель марки Brent. Локального максимума нефть достигла в прошлый четверг. При этом она вернулась практически к значениям самого начала прошлого года, отыграв все свое падение, связанное с COVID. Однако вот с этого нынешнего уровня - 66,7 доллара - нефть развернулась и ушла вниз.

Чем обусловлено снижение стоимости нефти?

Связано это, по всей видимости, с ожиданием заседания ОПЕК+, которое будет проходить в среду - четверг, 3-4 марта. Во-первых, на этом заседании может быть уменьшено согласованное сокращение добычи нефти. Во-вторых, Саудовская Аравия может частично или полностью отказаться от сокращения добычи, которое она взяла на себя добровольно (вне рамок соглашения ОПЕК+). Речь идет о добровольном сокращении Саудовской Аравией добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Собственно говоря, вот эти тревожные ожидания толкают нефть вниз. Весь февраль она двигалась в рамках красивого восходящего канала. Буквально в понедельник, 1 марта, нефть покинула это восходящий канал и вышла из него вниз. Это говорит нам, как минимум, о коррекции, как максимум - о том, что восходящее движение закончено, и сейчас можно ждать снижения.

Ближайшей целью на этом движении вниз может быть уровень 61,4 доллара за баррель марки Brent. В случае, если страны ОПЕК+ решат серьезно нарастить добычу, то Brent может вернуться к уровням, откуда стартовало февральское ралли, - то есть до значения 54,7 доллара за баррель.

Как отреагирует рубль?

Если говорить о влиянии нефтяных цен на российский рубль, то на первый взгляд тут все достаточно очевидно. Рубль положительно реагирует на рост нефти, отрицательно - на ее снижение. Но эта зависимость не столь прямая и не очень линейная. То есть, и на рост, и на падение нефти российский рубль реагирует не пропорционально изменению нефти, а более скромно. Так что не стоит ждать, что, скажем, рост нефти на 10% приводит к укреплению рубля на 10% и наоборот.

Это связано с так называемым бюджетным правилом, которое действует в России. Когда нефть сильно растет и валютная выручка нефтеэкспортеров увеличивается, российский Минфин активнее покупает валюту, тем самым не давая ей сильно подешеветь. В обратной ситуации, когда нефть дешевеет и валютная выручка у нефтеэкспортеров снижается, российский Минфин меньше покупает валюты и, соответственно, «мешает» ее сильному удорожанию.

Поэтому, если будет снижение нефти - будет снижение российского рубля, но не столь волатильное да и в меньших пропорциях, чем подешевеет нефть.

Бензин продолжит дорожать

Что касается роста цен на бензин на нашем внутреннем рынке, то, понятно, что он с завидной регулярностью будет дорожать - когда каждую неделю на копейку, когда не каждую. Конкретно рост цен спрогнозировать сложно, так как это движение, как мы уже отмечали раньше, идет по каким-то своим законам.

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