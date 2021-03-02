В России цены на курицу и яйца заморозили на два месяца 11 2.03.2021, 17:13

Запустив ручной контроль за ценами на фоне ускорения инфляции, российские власти, похоже, уже не могут остановиться.

Вслед за сахаром и подсолнечным маслом под искусственную «заморозку» попали мясо птицы и яйца, пишет finanz.ru.

По итогам совещания в правительстве производители взяли на себя обязательство не поднимать ценники как минимум в течение двух месяцев, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Он добавил, что это решение «добровольное», а взамен бизнес ждет от государства расширения господдержки - больше льготных инвесткредитов и субсидий на килограмм произведенной продукции.

Согласно Росстату, куриное мясо в России подорожало на 6,9% с начала года и 1,9% - за последнюю неделю. Цены на яйца прибавили 1,1% за неделю и 2,6% за февраль. Общий уровень инфляции ускорился до 5,6% и стал рекордным с ноября 2016 года.

Минсельхоз объясняет происходящее тремя причинами. Это увеличение стоимости кормов, снижение объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС.

Чтобы решить проблему, ведомство готовит пакет мер. Во-первых, предлагается ввести ввозные пошлины на импортные инкубационные яйца: 5% с 2022 года и 15% - с 2023-го. Цель - «снижение зависимости отрасли от импорта» яиц и «развитие их собственного производства», поясняет Минсельхоз.

Кроме того, планируется увеличить предельный лимит по льготным кредитам для птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, а пострадавшим от птичего гриппа предприятиям - пролонгировать займы на 12 лет.

Также рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года.

Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены, добавили в Минсельхозе.

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