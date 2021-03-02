Умер бывший главный тренер минского хоккейного «Динамо» 2.03.2021, 17:20

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Борис Косарев

Борису Косареву было 68 лет.

В возрасте 68 лет умер бывший хоккеист и тренер минского "Динамо" Борис Косарев, сообщает "Еврорадио".

Косарев — воспитанник челябинского хоккея. До 1972 года он играл за тамошний "Трактор", а потом переехал в Минск. В столице Беларуси он стал игроком "Торпедо", которое в 1976-м было переименовано в "Динамо".

В 1980-м в возрасте 29 лет Косарев завершил игровую карьеру. Однако с минским "Динамо" не попрощался: с 1982-го по 1985-й он был главным тренером клуба.

После распада СССР Косарев работал в минской "Юности", новополоцком "Химике", а также в юниорской сборной Беларуси.

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