В Израиле более половины взрослого населения полностью вакцинировали от COVID 3 2.03.2021, 18:42

Это самый большой показатель в мире.

В Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Ко 2 марта вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».