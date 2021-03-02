Сделайте, наконец, и вы свой выбор! 4 2.03.2021, 19:07

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фото:onliner.by

Думаете, что «охота на ведьм» вас обойдет стороной?

Вы меня не знаете, а я не знаю вас, но я знаю, что будет дальше. А дальше будет ни-че-го! Только если дальше люди будут искать новый отмазки, чтобы отсидеться дома, чтобы пересидеть в тихом месте, чтобы побыть в стороне, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Думаете, что «охота на ведьм» вас обойдет стороной? Ошибаетесь! Заденет каждого, кто даже думает иначе. Добро пожаловать в Средневековье! Есть одно отличие, протестующих и их помощников не сжигают на кострах.

Что лучше, потерять честь и друзей, заклеймить себя, словно элитная свинка, или потерять годы жизни, за то, что говорите правду и не боитесь ее? Я вам отвечу. Ничто, из этого выбора не должно ставиться перед человеком, который борется за правое дело. Ничто не должно останавливать людей на пути к честной цели. Ничто не защитит человека, если остановится та волна, которая подняла нас прошлым летом.

Боитесь потерять жилье? Его у вас уже нет, при этом правительстве. Боитесь потерять работу? Вы уже уволены, вчерашним днем, а ваша фирма закрыта, при этом правительстве. Боитесь потерять семью? Ее уже у вас отобрали, потому что сосед-ябатька уже написал на вас донос, при этом правительстве.

Хватит лицемерить и кричать: «Вперед, вместе победим!», а на деле сидеть на диване и боятся выйти за порог. Думаете люди, которые незаконно сидят в тюрьме, которые вынуждены выехать за границу, которые убиты не боялись? Им нечего было терять? Ошибаетесь! Они боялись, но они усмирили свой страх и пошли говорить правду!

Я не призываю вас выйти на улицу и кричать по два часа подряд «Жыве Беларусь», я прошу вас отбросить мысль «я выйду, если все выйдут», потому что вы, да, именно вы, и есть «все».

Лично мое «право быть человеком» позволило сделать огромное количество хороших вещей для протеста. Но пришлось бежать из собственного дома, от моей семьи, от любимого человека и друзей. Но я не могу молчать! У меня отобрали жизнь! Жизнь полную планов, амбиций и желаний! И мне тяжело. Но даже если бы вернуться назад во времени, все было бы точно также, без изменений. Потому что это правильно! Так сделайте, наконец, и вы свой выбор!

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