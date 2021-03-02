Их страхи – предельно материальны Леонид Невзлин

2.03.2021, 20:15

Леонид Невзлин

Кремлевским мафиози давно уже нечего терять на уровне репутации.

Мы видим, что дипломатические усилия и переговоры с путинским режимом не только не приносят результатов, кремлевская гопота над ними откровенно издевается. Мы понимаем, что режим в Москве уже достиг той степени неадекватности, когда есть риск, что безумный дед применит ядерное оружие, скрывшись предварительно в бункере. Опасен ли путинский режим для собственных граждан? Ответ очевиден: да. Опасен ли путинский режим на международном уровне? Ответ аналогичный. Санкции – главный единственный рабочий инструмент, который есть у мирового сообщества, чтобы остановить агрессию Путина как внутри страны, так и вне ее.

ЕС ввел сегодня санкции против российских официальных лиц, связанных с заключением в тюрьму Алексея Навального. В ближайшее время США могут принять решение о введении новых санкций в ответ на агрессивные действия Кремля – за отравление и арест Алексея Навального, за кибератаку на госорганы США через взлом SolarWind, за вознаграждения талибам за убийство американских солдат. ЕС сегодня принял точечные, персональные санкции в связи с заключением Навального.

Я уверен, что в отношении путинской России нужно принимать комплексные экономические санкции – торговые и финансовые. И западные страны должны иметь общую позицию. Я за санкции, которые распространяются сразу на целые сектора. Важно сократить закупки российских нефти и газа, ограничить поставки технологий и основных типов оборудования, а также доступ к западным рынкам капитала. Об этом же на днях написали эксперты из Atlantic Council. Они отмечают, что помимо персональных США необходимо разработать секторальные санкции, которые будут распространяться на банковский и энергетический сектора, меры в отношении российского суверенного долга, действия по ограничению доступа «Газпрома» к западному капиталу. И предпринимать меры в отношении тех компаний, которые попробуют обойти санкционный режим.

Только при таком комплексном подходе санкции действительно работают, вынуждают идти на переговоры и принимать решения ради их снятия. Когда возникает реальная угроза, что денежные потоки в общак будут остановлены. Персональные санкции менее эффективны. Ограничили Ротенбергу или Тимченко доступ на Запад? На управлении мафиозной казной это не отражается.

В мафиозном государстве почти невозможно бороться с мафией изнутри – вся система вместо противодействия мафии давно уже стала ее частью. Внешнее воздействие со стороны здорового мирового сообщества необходимо. Кремлевским мафиози давно уже нечего терять на уровне репутации. Их страхи – предельно материальны. Если вся экономика и система управления государством перестроены на обслуживание мафии, то и санкции должны быть системными, разрушающими функционирование такого государства. И в интересах всех граждан, чтобы мафиозная структура была разрушена как можно быстрее. Тогда можно будет строить нормальное, здоровое государство с экономикой, свободной от мафиозных оброков.

Леонид Невзлин, Facebook

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