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Аваков о санкциях против Медведчука: Классная ситуация

  • 2.03.2021, 20:40
Аваков о санкциях против Медведчука: Классная ситуация
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Министр внутренних дел Украины подчеркнул, что доказательства для их введения были убедительными.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ситуацию с введением санкций против народного депутата Виктора Медведчука "классной". И подчеркнул, что доказательства для их введения были убедительными.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает РБК.

Он отметил, что ситуация для введения санкций против каналов так называемой "пятой колонны" возникла еще в начале войны с Россией, но прежний президент Украины Петр Порошенко по неким причинам не делал этого.

"Ситуация классная, вы ж кайфуете? И мне это нравится. Ситуация такого рода санкций и защиты встала с самого начала войны. Но так считали тогда не все", - сказал Аваков.

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