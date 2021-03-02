Синоптики: Март в Беларуси ожидается теплее обычного
- 2.03.2021, 20:55
Средняя месячная температура воздуха будет выше климатической нормы.
Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщает Белгидромет. Прогнозируется, что средняя месячная температура воздуха будет на 1 градус выше климатической нормы. А вот осадки ожидаются в пределах нормы.
В среду, 3 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от -4 до +1 градуса, в дневные часы — от +2 до +8 градусов.
Ночью местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица.