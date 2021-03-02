закрыть
3 марта 2021, среда, 1:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали виртуального пианиста, который может сыграть что угодно

1
  • 2.03.2021, 21:07
  • 2,026
Ученые создали виртуального пианиста, который может сыграть что угодно
скриншот видео

На видео даже показывают виртуальные руки, которые играют мелодию.

Компания Massive Technologies создала виртуального пианиста, который может сыграть любую мелодию, для этого достаточно загрузить звуковой файл с песней. При этом, ИИ раскладывает мелодию на ноты и генерирует видео с руками, которые играют заданную мелодию, сообщает «Медуза».

Для больше правдоподобности зритель наблюдает за движением рук как бы глазами самого пианиста. Изначально разработка задумывалась как помощь в обучении игры на пианино, но со временем стало понятно, что ИИ способен на большее.

Massive Technologies занялась обучением ИИ. Для этого в офис компании приглашали настоящих пианистов, которые несколько часов играли для компьютера. ИИ наблюдал и анализировал действия людей с помощью специальных устройств и сенсоров. Затем виртуального пианиста просили показать, чему он научился. Если нейросеть где-то ошибалась, разработчики исправляли ее и показывали, как правильно сыграть ту или иную часть.

ИИ тренировали до тех пор, пока он не научился играть на том же уровне, что и его преподаватели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип