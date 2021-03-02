США опубликовали санкционный список по делу Навального

США опубликовали санкционный список по делу Навального5
- 2.03.2021, 22:05
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В него вошли директор ФСБ и генпрокурор России.
Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального.
Под санкции попали:
директор ФСБ Александр Бортников;
глава ФСИН Александр Калашников;
первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
генпрокурор Игорь Краснов;
заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
заместитель министра обороны Павел Попов;
глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Кроме того, под санкции попали организации:
27-й научный центр минобороны РФ;
33-й центральный НИИ минобороны РФ;
НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным "Дождя", именно там во времена СССР разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", которое нашли в пробах Навального.
В списке ведомства также фигурируют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ), которые США уже включили в санкционный список ранее на других основаниях.
2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Нацгвардией РФ Виктора Золотова.
Вслед за ним санкции ввели и США, сообщили в администрации страны.