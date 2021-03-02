Россия построит железную дорогу за $10 млрд, чтобы вывозить уголь в Китай 9 2.03.2021, 22:35

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Иллюстрационное фото

Путин разрешил взять деньги на проект из ФНБ.

Президент России Владимир Путин во вторник дал зеленый свет новому «мегапроекту» РЖД по строительству сотен километров путей и инфраструктуры для вывоза угля из Якутии в Китай, передает finanz.ru.

На рынке азиатского-тихоокеанского региона «есть дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании», сказал президент, открывая совещание по развитию угольной отрасли.

«Важно не упустить этот момент, - подчеркнул он. - Нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности».

По итогам прошлого года добыча угля в России упала на 9%, а экспорт - на 3%. Из 199 млн тонн, проданных за рубеж, почти две трети ушло в Азию.

Вывозить больше мешает отсутствие транспортной инфраструктуры: по оценкам РЖД, 56 млн тонн угля с месторождений Восточной Сибири остаются «лишними» и не укладываются в возможности грузоперевозок.

Чтобы решить проблему, монополия предложила проект стоимостью 700 млрд рублей (9,6 млрд долларов) по расширению Байкало-Амурской магистрали на участке Тында-Комсомольск-Ванино. Он включает создание почти тысячи километров главных железнодорожных путей, строительством моста через Амур и нового Кузнецовского тоннеля в Хабаровский крае.

Путин идею одобрил. «Поручаю правительству представить дополнительные предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении», - цитирует президента «Интерфакс».

Деньги, по словам Путина, можно взять из Фонда национального благосостояния. «Во всяком случае, я против этого ничего иметь не буду, - заверил президент. - Пожалуйста. Если такая необходимость есть».

На 1 февраля, по данным Минфина РФ, в ФНБ находилось 13,547 трлн рублей, или 183,3 млрд долларов.

Треть этих денег, впрочем, де-факто уже потрачена - на покупку контрольного пакета Сбербанка, еврооблигаций Украины, вливания в госбанки и ВЭБ, а также «самоокупаемые инфраструктурные проекты».

Свободных денег в фонде - в виде валюты, размещенной на счетах ЦБ, - остается 116,4 млрд долларов.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что вложил 15% этой суммы в китайские юани.

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