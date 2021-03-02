«Штадлер» Брест — Минск уже час стоит под Барановичами

«Штадлер» Брест — Минск уже час стоит под Барановичами6
- 2.03.2021, 23:03
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Из вагонов никого не выпускают.
Электропоезд Брест — Минск, который должен был прибыть в столицу в 22.30, уже почти час стоит на подъезде к Барановичам. Об этом tut.by сообщили читатели.
— В 21.57 должны были прибыть в Барановичи. Буквально пару минут оставалось, когда резко затормозили и остановились.
По словам пассажиров, поезд стоит уже час и когда поедет дальше — неизвестно. Из вагонов никого не выпускают.
Машинист «Штадлера» по громкой связи объявил, что остановка произошла «по техническим причинам».