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«Штадлер» Брест — Минск уже час стоит под Барановичами

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  • 2.03.2021, 23:03
  • 6,620
«Штадлер» Брест — Минск уже час стоит под Барановичами
иллюстрационное Фото: tut.by

Из вагонов никого не выпускают.

Электропоезд Брест — Минск, который должен был прибыть в столицу в 22.30, уже почти час стоит на подъезде к Барановичам. Об этом tut.by сообщили читатели.

— В 21.57 должны были прибыть в Барановичи. Буквально пару минут оставалось, когда резко затормозили и остановились.

По словам пассажиров, поезд стоит уже час и когда поедет дальше — неизвестно. Из вагонов никого не выпускают.

Машинист «Штадлера» по громкой связи объявил, что остановка произошла «по техническим причинам».

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