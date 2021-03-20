Не только иммунитет: медики открыли еще один позитивный эффект вакцин от COVID-19 20.03.2021, 8:27

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Первыми его заметили специалисты из США.

Медики в США описали уже несколько случаев, когда у людей, которые перенесли коронавирус, а потом получили вакцину, фиксируется резкое улучшение самочувствия, сообщает nv.ua.

В частности, женщина, которая длительное время страдала от последствий COVID-19, сказала, что ее симптомы исчезли через 36 часов после введения второй дозы вакцины.

34-летняя Арианна Айзенберг сказала, что она испытывала мышечные боли, бессонницу, усталость и туман в мозгу в течение восьми месяцев после болезни. Эти симптомы типичны для так называемого «длительного COVID». Но через 36 часов после получения второй дозы вакцины COVID-19 ее симптомы исчезли.

История Айзенберг — одна из нескольких, описывающих подобный эффект. Дэниел Гриффит, врач-инфекционист и исследователь Колумбийского университета, рассказал, что около трети его длительных пациентов с COVID-19 сообщили, что им стало лучше после вакцинации.

Кроме того, в одном небольшом исследовании Бристольского университета Великобритании, которое не проходило экспертной оценки, изучалась вакцинация людей с длительными симптомами COVID-19. Ученые вакцинировали 44 человека с длительным COVID-19 и сравнили их реакцию с группой таких же «дальнобойщиков», которым прививка не была сделана.

Они сообщили, что у тех, кто получил вакцину, наблюдалось «небольшое общее улучшение длительных симптомов COVID-19». Однако авторы заявили, что это могло быть связано с эффектом плацебо.

Это всего лишь один из серии загадочных отчетов о затянувшемся COVID-19. Ученые также не могут объяснить, почему большинство людей, у которых развивается длительный COVID-19, — женщины, хотя некоторые ученые считают, что это может быть связано с тем, что у женщин, как правило, более сильный иммунный ответ, чем у мужчин.

Но это состояние до сих пор не изучено. Конгресс выделил Национальному институту здравоохранения США более $1 млрд на расследование длительного COVID-19.

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