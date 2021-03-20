«А вот и ягодки»: белорусы резко сократили потребление и покупку жилья 15 20.03.2021, 8:35

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Страна вступила в острую фазу полноценного экономического кризиса.

Рост благосостояния населения определяется не только повышением реальных доходов граждан, но увеличением их расходов – ростом потребления. Понятно, что чем больше доходов – тем больше расходов, пишет infobank.by.

В кризисные времена, когда сокращаются текущие реальные доходы или люди откладывают покупки дорогостоящих, но «не первой необходимости» товаров на лучшие времена, опасаясь, что может стать еще хуже и деньги пригодятся на «жизненно важные» товары, объемы продаж падают.

Таким образом, по объему и динамике розничной торговли в стране можно определить размер и, главное, динамику уровня благосостояния населения.

Белстат выдает соответствующую статистику – индекс розничного товарооборота в Беларуси, где сравнивается объем розничной торговли с предыдущим годом (с поправкой на инфляцию цен).

И статистика показывает ускоряющее падение розничного товарооборота с начала 2021 года: если в январе торговля показала падение на 0,9%, то в феврале – уже на 3,6% (январь-февраль 2021-го к январю-февралю 2020-го).

Последний раз в «красной зоне» индекс розничного товарооборота был 4 года назад – в начале 2017-го, и затем люди стали увеличивать свои расходы – в Беларуси пошло посткризисное восстановление потребления домашних хозяйств.

И вот – новый кризис наступил. Несмотря на то, что тот же Белстат рапортует в это же время о приросте ВВП (на 0,5% в январе-феврале) и увеличении реальных доходов домохозяйств (на 4,1% в январе) – что номинальный рост денежных доходов сейчас выше потребительской инфляции.

Однако к официальным цифрам инфляции в Беларуси уже давно есть вопросы. Зато реальное сокращение розничных продаж – хороший индикатор потребительских возможностей и ожиданий населения. И они стали негативными.

И если в январе минусовый процент был еще небольшим, то в феврале падение розничного товарооборота оказалось обвальным – более чем 6% к февралю прошлого года: больше даже, чем в прошлогодний коронакризис.

Больше всего упали, по сравнению с прошлым годом, розничные продажи непродовольственных товаров: в январе - на 2,8%, а в январе-феврале – уже на 6,4% (это значит, что непосредственно в феврале падение – где-то на 10%). И это подтверждение негативных ожиданий населения: люди меньше тратят деньги на товары не первой необходимости.

Ну и, конечно, такая ситуация с доходами не могла не сказаться на рынке жилой недвижимости: спрос на жилье резко сократился за последний месяц-полтора, что видно по средней цене квадратного метра – он сильно упал. В аналитике сайта Realt.BY видно, что только лишь с конца января по середину марта жилая недвижимость в Минске упала на 6%.

Хотя такая динамика цен на жилье вызвана еще и ростом предложения недвижимости на рынке: продавцы стараются как можно быстрее сбыть лишнюю жилплощадь в ожидании еще более сильного падения цен на нее, а покупатели в это же время ожидают, когда цены, наконец-то, упадут «на дно».

Но само это ожидание сильного падения цен на жилье – явный признак уверенности в том, что «будет только хуже».

Ну и еще один признак проблем с деньгами в государстве – сильнейшее – на 20,5% – падение в январе (по февралю на этот момент данных еще нет) объема строительных подрядных работ в стране.

А добавленная стоимость, созданная в строительной отрасли в январе-феврале, упала на 11,8% (к январю-февралю прошлого года) – наибольшее падение среди всех основных экономических видов деятельности.

Это прямое следствие проводимой сейчас жесткой монетарной политики, направленной на удержание валютного курса за счет снижения объема кредитов и инвестиций в строительство.

Таким образом, Беларусь вошла в период полноценного экономического кризиса, главный признак чего – реальное падение потребления домашних хозяйств (падение объемов розничной торговли), негативные ожидания населения и сокращение инвестиций.

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