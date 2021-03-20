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Стало известно, когда в Минске может начаться третья волна коронавируса

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  • 20.03.2021, 9:32
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Стало известно, когда в Минске может начаться третья волна коронавируса

О ее наступлении говорят инфекционисты и эпидемиологи.

В Минске третья волна коронавируса может начаться уже в конце марта. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» сообщила начальник отдела специализированной медпомощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд, передает агентство «Минск-Новости».

- О ее наступлении говорят инфекционисты, эпидемиологи. И об этом речь идет не только в Беларуси, но и в других странах. Мы ожидаем третью волну коронавируса в Беларуси в конце марта – начале апреля, - заявила Дрозд.

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