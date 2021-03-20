Обнуление убийцы 2 Александр Сотник, sotnik-tv.com

20.03.2021, 9:51

Байден дал долгожданный ответ на вопрос «ху из мистер Путин».

Более 20 лет высоколобые политики вымучивали ответ на вопрос «ху из мистер Путин», а тут пришел Байден, да и умножил на ноль нашего паханствующего фараончика: «Да убийца он», - говорит. И у братвы перехватило дыхание, и вздыбилась шерсть на загривке. А Чикатило межгалактический вынырнул из бункера и «отбрехался»:

«Кто обзывается – тот сам так называется! Бе-бе-бе!..» И самонадеянно попытался забить бандитскую стрелку: «А подискутировать?» Но от него лишь отмахнулись, как от мелькающего Промокашки: «Нет.» По факту лидер США дал миру негласную установку: «Никаких разговоров с уголовником». И уже в ближайшее время мы увидим реальные действия американской администрации, которую заранее поддержала Великобритания, назвав Россию «враждебным государством».

Скрепное болото ответило отзывом посла Антонова «для консультаций», после чего завыло всем дружным коллективом оборотней. Зампред Совета Федерации Косачев даже пригрозил разрывом дипотношений с США, вероятно, забыв, что в таком случае братва тотчас теряет рычаги управления деньгами, вывезенными в забугорные кулички. И как быть с детьми, женами, любовницами, и прочими активами, нажитыми во вражьем запещерье? Но особенно отмороженные, типа магаданского губернатора Сергея Носова, разразились патриотическими стишками «Не будите русского медведя». Вероятно, чтец рассчитывает после этого пойти на повышение. Но пока Путин занят перестановками в силовом секторе. Сразу несколько генералов, включая начальника МВД Чечни, были отправлены в отставку. Перестановки затронули и центральный аппарат МВД. Тест на лояльность фараону продолжается: впереди – свободное падение в пропасть изоляции, и никто не знает, чем это закончится, хотя и догадываются, что будет больно.

Антон Силуанов начал готовить общественное мнение к старту ничем не обеспеченной денежной эмиссии: ведь, в случае введения санкций против государственного долга РФ, что весьма вероятно, придется прибегать к средствам Центробанка. Но это тот случай, когда эффект будет прямо противоположный, и подстеленная под задницу резаная бумага только усилит болезненные ощущения. Причем, инфляция – лишь часть нарастающей проблемы. Бегство инвесторов из государственных бумаг вызовет цепную реакцию и приведет к бегству из рублевых активов, что сильно ударит как по банковскому сектору, так и по фондовому рынку. Все эти похоронные ожидания оформляются на фоне натужного пропагандистского веселья в Лужниках, где удмурто-образный Путин двигает бравурную речь о «Крыме навсегда». Чем заканчивается строительство фашистских империй – человечество в курсе, и тем печальнее факт, что оно не усвоило жестокого исторического урока. Облизывание диктаторских сапог языком коллективного Чемберлена ценой позора ради оттягивания войны, заканчивается и войной, и позором. Поэтому пощечина от Байдена – хороший знак: «Мы прекращаем играть с дерьмом ради предотвращения эпидемии холеры. И другим советуем сделать то же самое». И включение Лондона в такую парадигму взаимоотношений с Кремлем значительно усилило позицию Вашингтона, выявив основных игроков на арене мировой политики. Меркель и Макрон превращаются в аутсайдеров, а морда озабоченности становится дурным тоном, если даже пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля теперь уже открыто заявляет, что Путин несет ответственность за покушения и политические убийства в России. Можно сколько угодно бегать по потолку, троллить и «бе-бе-бекать», но вердикт вынесен однозначный и конкретный: «Первое лицо Российского государства - убийца».

А, пока пропагандисты испепеляли в телевизоре врагов «русского медведя», США запретили экспорт в Россию оборонных товаров и технологий, за исключением космического сектора. И, чтобы бряцать оружием в Донбассе стало не так приятно – представили законопроект о партнерстве с Украиной в области безопасности. Предложено облегчить передачу Украине вооружений, а также выделять Киеву по $300 млн военной помощи и еще $5 млн для тренировки украинских военных каждый год. «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», - изрыгнул Путин на сходняке совкопитеков в Лужниках. Его услышали. А еще – просчитали возможные криминальные последствия от сделанных политических шагов. Не секрет, что промытых российской пропагандой «путиноидов» хватает – как в Европе, так и в США. В том, что Путин захочет отомстить – в администрации Байдена не сомневаются, поэтому безопасность первых лиц государства будет усилена. Троллинг с «дискуссией в прямом эфире» не удался, и от навязчивых вопросов журналистов Байден ушел в прямом смысле слова: демонстративно развернулся и покинул зал, красноречиво дав понять, что опускаться на это криминальное днище не намерен. Можно только предполагать уровень бешенства нервического паханюги, который решил схватить под мышку Шойгу и свалить в тайгу, от греха подальше. Не сомневайтесь: он там «перетрет», что делать дальше, ведь «бе-бе-бе» - вообще не ответ. Кодла ждет чего-то поистине масштабного. Сколько можно праздновать отжим Крыма семилетней давности? Нужны новые геополитические прорывы, и времени на раскачку нет. Вряд ли кто-нибудь удивится, если пригожинская фабрика начнет разгонять в сети воспоминания о событиях в Далласе в 1963-м году. С тех пор президентов США не убивали. Постреливали, бывало, но как-то не до конца.

Гангстер бесится. Теперь после такого унижения то ли Байдена стрелять, то ли Харрис, с привлечением «упоротых борцов с коммунистическими леваками», то ли демонстративно вторгаться в Украину – варианты есть. Но все они имеют один изъян: финал будет чудовищным. А иного и быть не может: слишком долгим был «путь питерского Карлито», на удивление легким и безоблачным. Фарт когда-то заканчивается. Ждали «заката Вовы вручную» - а случилось обнуление. И совсем не то, какого он добивался!..

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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