«Сил у протеста хватает, а устойчивость режима уменьшается» 20.03.2021, 10:45

В пользу белорусской весны работает множество факторов.

«Как в известной байке про Энштейна-студента, тьма — это отсутствие света, так и несвобода — это отсутствие свободы. Свободу не надо давать, ее надо перестать забирать», — пишет Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» о ситуации в Беларуси.

Сейчас мы все видим цену того, что свободу забирают. Кто пообразованнее — смотрит на котировки бондов, кто попроще — смотрит на ржавую воду из крана в райцентре. Экономика, социалка, отток мозгов, санкции и угроза новых, падение рейтинга, страх предательства — это все цена, издержки, которые нужно нести тем, кто думает, что от одного лишнего удара палкой ничего не поменяется. В моменте может и не поменяется, но в перспективе цена будет только возрастать.

И в это время все равно выходят люди, вешают ленты, ходят на районные марши. И будут ходить. Без Майдана со сценой, светом, звуком и вывозом биотуалетов, без августовских шариков…

В августе была неуправляемая стихия, саморегулирующаяся, излишне миролюбивая (за исключением трех первых дней), без структуры, без коммуникации с госаппаратом, без стратегии кроме «что-то должно произойти само». Чистый выброс энергии.

Сейчас есть структуры влияния внутри аппарата, есть понятный международный ресурс, есть изменение внешней конъюнктуры не в пользу увеличения устойчивости режима.

Сил у протеста хватает и хватало, весь вопрос в поиске точки приложения. И во времени, ведь эта битва по сути не за сущностные изменения, а за возможность им произойти раньше (победа протеста) либо позже (естественный ход времени и деградация).

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