Белый дом и кремлевская песочница 1 Александр Панов, «Новая газета»

20.03.2021, 10:55

Байден мог позволить себе поставить Путина на место.

В интервью телеканалу ABC президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Посол России в Вашингтоне вызван в Москву для проведения консультаций о «перспективах двусторонних отношений». Спустя сутки Путин пожелал Байдену здоровья и предложил дебаты в прямом эфире. Но, кажется, дебатов не будет.

Американские и мировые СМИ отмечают, что такого не было даже в худшие моменты холодной войны.

«Ммм, да» — ответ Байдена на вопрос обозревателя ABC Джорджа Стефанопулоса: «Итак, вы знаете Владимира Путина. Думаете, он убийца?», вызвавший шквал эмоций в Кремле, Федеральном собрании и в студиях «Останкино», здесь, в США, рассматривают в контексте внутренней и внешней политики: извечной борьбы демократов с республиканцами, «возвращения США на международную арену» и сигнала союзникам — после «чистой прагматики» Трампа возвращается «политика идей» — борьбы демократии с авторитаризмом и тиранией во всем мире, в которой Байден будет последователен и откровенен.

Правда, из истории не вычеркнешь классическую фразу Франклина Д. Рузвельта «Возможно, Сомоса — сукин сын, но это наш сукин сын», которая повторялась (в той или иной степени) американскими президентами неоднократно и в отношении латиноамериканских диктаторов, и в отношении других временных геополитических союзников США, и тогда «принципы отступали перед интересами реальной политики».

Возвращаясь к Байдену и Путину — новой администрации важно показать американским избирателям: мы принципиально отличаемся от Трампа, а миру: Америка вернулась в большую политику.

Как заявила на брифинге постоянная жертва троллинга федеральных российских СМИ — официальный представитель Белого дома Джен Псаки: «Наша администрация будет придерживаться другого подхода в отношениях с Россией, чем предыдущая администрация. Очевидно, президент говорил об этом во время интервью. Мы будем прямыми в тех областях, где у нас есть проблемы».

В контексте доклада разведки

В интервью Байдена речь о российском президенте шла в контексте информационного повода — опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году. Точнее — Байден распорядился о публикации 15 страниц несекретной части доклада, который готовился еще в дни уходящей администрации Трампа.

Согласно выводам американской разведки, президент России был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа.

Кремль, как утверждают американские спецслужбы, через связанных с Россией украинских деятелей стремился дискредитировать Джо Байдена, распространяя «ложную информацию» о его деятельности, связанной с Украиной.

В связи с докладом появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством в выборы, так и из-за недавних хакерских атак. Об этом сообщают многочисленные источники в Белом доме. Причем санкции «за выборы», как ожидается, будут введены также и против Китая, Ирана, Венесуэлы, КНДР.

Президент США описал напряженный телефонный разговор с Путиным в январе, в котором Байден предупредил, что российский президент «заплатит цену» за свои попытки «вмешиваться в американскую демократию». Байден вспоминал: «Мы долго разговаривали, он и я. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: я знаю тебя, и ты знаешь меня. Если я установлю, что это произошло, будьте готовы». Президент также подтвердил, что в 2011 году (в роли вице-президента) он разговаривал наедине с Путиным (в роли премьер-министра). Байден вспомнил, как сказал ему: «Я посмотрел в твои глаза и не думаю, что у тебя есть душа», а он оглянулся и сказал: «Мы понимаем друг друга». «Самая важная вещь в отношениях с иностранными лидерами — просто знать другого парня», — говорит президент США.

Байден не стал вдаваться в подробности, когда его спросили, как он собирается наказать Путина за его вмешательство в выборы, только сказал обозревателю ABC Джорджу Стефанопулосу: «Вы увидите».

Почему Байден вспомнил о душе Путина? Вновь важен контекст. Еще раньше бывший президент Джордж Буш-мл. говорил, что когда заглянул в глаза Путину, то увидел там его душу. Сенатор Маккейн потом пошутил, что в этих глазах видны только три буквы: К-Г-Б.

В интервью ABC президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление сразу на 5 лет договора СНВ-3. Можно «гулять и одновременно жевать жвачку» — там, где совместная работа в общих интересах — так, предельно доступно американскому зрителю, президент США описал свой подход к отношениям с Кремлем.

Как заявила пресс-секретарь Псаки, президент не сдерживает своих опасений по поводу того, что «мы считаем злонамеренными и проблематичными действиями», и перечислила список претензий: вмешательство в выборы 2020 года, причастность к отравлению Алексея Навального, «данные, связанные с наградами за войска» (премии террористам из запрещенного в РФ «Талибана» за ликвидацию американских военнослужащих), взлом SolarWinds. Президент не собирается сдерживаться в своем прямом общении (с Путиным), и при этом он не собирается сдерживаться публично, отметила пресс-секретарь Белого дома. Псаки отметила, что по всем четырем направлениям администрация потребовала отчет разведки. Выводы последуют.

«Отношения этой администрации с русскими будут сильно отличаться от того, что мы наблюдали за последние четыре года», — констатировала пресс-секретарь Байдена.

При чем здесь Трамп?

И еще один контекст ответа Байдена. Бывший президент Дональд Трамп сказал в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О’Рейли в 2017 году, что он «уважает» Путина. О'Рейли заметил, что «Путин — убийца», на что Трамп тогда сказал: «Убийц много. У нас много убийц. Ну, вы думаете, наша страна такая невиновная?» Президент вспомнил войну в Ираке, против которой он выступал. В общем, Трамп не согласился с оценкой журналиста.

Байден дал принципиально другой ответ, демонстрируя, что он и Трамп — принципиально по-разному подходят к оценке российского визави.

«Какие ваши доказательства?» — по всем обвинениям Москва отвечает категорическим «нет»: будь то вмешательство в выборы или отравление Навального. Как следует из заявления министерства торговли, США расширят экспортные ограничения в отношении России в связи с «отравлением российского оппозиционера химическим оружием».

С 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью. После этой даты исключения будут действовать только для государственных космических программ, но не для частных, коммерческих предприятий.

В Вашингтоне особо не анализируют, почему Байден был столь резок в оценке Путина. Возможно, он полагал, что его пост, его колоссальный опыт в области международной политики, наконец, обещание, данное на встрече с Путиным в 2011 году, быть предельно откровенными в оценках, позволяют ему говорить без всяких дипломатических «экивоков».

На неожиданное предложение, сделанное Путиным, провести переговоры президентов «по удаленке», в прямом эфире, 19 или 22 марта (российский МИД начал подготовку к разговору), Вашингтон ответил отказом. Как заявила журналистам Джен Псаки: «У президента уже были переговоры с Путиным… Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят».

Александр Панов, «Новая газета»

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