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Партизаны массово проводят свои акции в Минске и регионах накануне Дня Воли

  • 20.03.2021, 11:23
Партизаны массово проводят свои акции в Минске и регионах накануне Дня Воли

Количество бело-красно-белых флагов и листовок на улицах вдохновляет.

Через пять дней мы встретим 103-ю годовщину провозглашения Беларусской Народной Республики. Это отсчет современной белорусской государственности, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Наш бот кипит сообщениями о появляющихся на улицах Минска и других городов бело-красно-белых флагов и листовок.

Так держать, ребята!», — сообщает телеграм-канал.

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