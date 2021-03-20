Партизаны массово проводят свои акции в Минске и регионах накануне Дня Воли
- 20.03.2021, 11:23
Количество бело-красно-белых флагов и листовок на улицах вдохновляет.
Через пять дней мы встретим 103-ю годовщину провозглашения Беларусской Народной Республики. Это отсчет современной белорусской государственности, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Наш бот кипит сообщениями о появляющихся на улицах Минска и других городов бело-красно-белых флагов и листовок.
Так держать, ребята!», — сообщает телеграм-канал.