В России при ремонте единственного авианосца похитили 45 миллионов рублей

В России при ремонте единственного авианосца похитили 45 миллионов рублей16
- 20.03.2021, 12:00
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Новые приключения «Адмирала Кузнецова».
Октябрьский районный суд Мурманска постановил арестовать на два месяца гендиректора судоремонтного завода по делу о хищении 45 млн руб. при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов», пишет ТАСС.
«Адмирал Кузнецов» — крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России, входит в состав Северного флота.
По уголовному делу о хищении средств прошло около десяти обысков в акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и по местам жительства ряда руководителей предприятия. Правоохранительные органы продолжают устанавливать возможных соучастников. По информации на сайте предприятия, должность гендиректора занимает Евгений Зудин.
«Основанием обысков послужило уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в хищении около 45 млн руб., выделенных на ремонт крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»,— сообщил источник агентства.
Напомним, в 2019 году на борту «Адмирала Кузнецова», который был на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Два человека погибли, более десяти пострадали. В августе 2020 года Объединенная судостроительная корпорация завершила подсчет суммы ущерба, на восстановление после пожара планировалось направить 300–350 млн руб.