В Мозыре перед футбольным матчем отменили исполнение лукашенковского гимна

В Мозыре перед футбольным матчем отменили исполнение лукашенковского гимна4
- 20.03.2021, 12:05
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Футболисты и болельщики простояли в тишине.
С неловкого момента начался второй тур чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре «Славия» принимала «Торпедо-БелАЗ», сообщает tut.by.
Перед матчем обычно звучит гимн Беларуси. Но по какой-то причине он не прозвучал. Футболисты и болельщики простояли в тишине. Вот как это выглядело.
Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. Встреча проходила при сложных погодных условиях.