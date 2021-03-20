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В Мозыре перед футбольным матчем отменили исполнение лукашенковского гимна

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  • 20.03.2021, 12:05
  • 2,874
В Мозыре перед футбольным матчем отменили исполнение лукашенковского гимна

Футболисты и болельщики простояли в тишине.

С неловкого момента начался второй тур чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре «Славия» принимала «Торпедо-БелАЗ», сообщает tut.by.

Перед матчем обычно звучит гимн Беларуси. Но по какой-то причине он не прозвучал. Футболисты и болельщики простояли в тишине. Вот как это выглядело.

Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0. Встреча проходила при сложных погодных условиях.

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