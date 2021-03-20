«Уважение к себе возродим!»
- 20.03.2021, 12:50
Мощное обращение белорусов Санкт-Петербурга за пять дней до Дня Воли.
Белорусская диаспора Санкт-Петербурга напоминает — до Дня Воли осталось пять дней!
Видео с обращением петербуржцев к землякам опубликовал телеграм-канал «Баста!».
«Вам лица мешают и маски, стирая души естество!
Кричим наизнанку, забыв об опаске.
Стоим друг за друга плечом!
Не строим иллюзий, но верим в надежду!
Мы сами себя защитим!
Мы стали едины - единым народом!
Уважение к себе возродим!»