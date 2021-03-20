«Уважение к себе возродим!» 20.03.2021, 12:50

Мощное обращение белорусов Санкт-Петербурга за пять дней до Дня Воли.

Белорусская диаспора Санкт-Петербурга напоминает — до Дня Воли осталось пять дней!

Видео с обращением петербуржцев к землякам опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Вам лица мешают и маски, стирая души естество!

Кричим наизнанку, забыв об опаске.

Стоим друг за друга плечом!

Не строим иллюзий, но верим в надежду!

Мы сами себя защитим!

Мы стали едины - единым народом!

Уважение к себе возродим!»

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