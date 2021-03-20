Витебск — это только начало: Беларусь ждут забастовки врачей и учителей? 20.03.2021, 13:20

1,550

Власти провоцируют бунт бюджетников.

Наиболее больным событием недели для власти оказалась самая настоящая забастовка в Витебске — на коммунальном предприятии по вывозу отходов.

В связи с этим есть сразу же несколько соображений, которые диктуются одним и тем же посылом — денег нет, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

1. Соображение первое. Витебск - это только начало. Кто повелся на басни о том, что бастовать - себе вредить, а работать - так хоть «копейчина будет», в долгосрочной перспективе проигрывают больно и с треском.

Первыми на себе это почувствуют именно стопроцентные бюджетники, которые не являются теми, кто генерируют доход. Это и к «красауцам» относится, но они по понятным причинам находятся вверху бюджетной пищевой цепочки. Так что штрейкбрейхерство и хатаскрайничество приводят к общему поражению.

2. Соображение второе. Дальнейшее повышение (скажите честно, сохранение) зарплат на хоть каком-то уровне возможно только при серьезной оптимизации бюджетной сферы. Собственно, эти планы уже озвучил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Наверное, это единственный министр, который говорит правду без прикрас (не всегда, конечно - как с евробондами). Ждут увольнения работников бюджетных организаций. Мало того, в сельской местности зачастую это единственная возможность себя обеспечивать. Так куда идти? К тем частникам, которых вы до этого сами душили проверками и поборами? Там вас ждут с распростертыми руками с вашими уникальными компетенциями и умением забирать и делить чужое? Ответ: нет.

Что ж, многие из вас выполняли «приказ» любой ценой нарисовать результат в пику «зажравшимся буржуйчикам», которые чего-то там для себя хотели. Правда, хотели и для вас, но вы не услышали, потому что приказ. Смотрим пункт первый — в долгосрочной перспективе проигрыш. Все, хунте вы больше не нужны.

3. Соображение третье. Первые две вещи понятны и отдельным членам хунты. Но нужно как-то удержаться в кресле подольше, а, может, там май 1945 года и не наступит. Поэтому «пожарная бригада» во главе с Наташей (Кочановой —ред.) уже оборвала все телефоны в Витебской мэрии: «обеспечить», «предотвратить», ну и покрепче слова.

Правда, если кто забыл, то решение у этой дамочки одно: «Вы знали, куда шли». Или вариация на тему: «Мало получаете, потому что мало работаете». Как это объяснить коммунальщикам, которые не генерируют доход, нам с Майком не очень понятно. Наверное, нужно просто погромче мативировать (орфография именно та, которая должна быть).

Можно продолжить менять руководство города (мэра нет с конца января, после того как предыдущий ответил за сыновей) или на область замахнуться (Шерстнев давно засиделся, но не о такой отставке он мечтал, хотя именно такую давно заслужил).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».