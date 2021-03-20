Одно мгновение весны 2 Петр Межурицкий, kasparov.ru

20.03.2021, 13:23

Петр Межурицкий

Дело было в 1939-м, но почему-то вспоминается 2021-й.

Вы что, правда забыли о том, как Гитлер уел Рузвельта?

Или никогда об этом не знали?

Тогда напомню, а то, извините, и вовсе просвещу.

Итак, 15 апреля 1939 года наивнейший, как полагал Муссолини, и слабый умом, как считал Гитлер, президент США Рузвельт обратился к ним с письмом, в котором предлагал образумиться, остановиться и тем самым спасти Европу от кровавой бойни. Рузвельт назвал 31 государство Европы, Африки и Азии, которым угрожают Германия и Италия. Тем самым президент США обвинил Гитлера и Муссолини в подготовках актов агрессии и предложил единственный путь к сохранению мира: немедленно созвать международную конференцию по разоружению, в которой должны принять участие Германия и Италия, иначе, как предостерег Рузвельт, разразится катастрофа.

И как же отреагировал на это веселый и находчивый Гитлер?

А веселый и находчивый Гитлер сразу после прочтения телеграммы Рузвельта назвал его "сумасшедшим слабоумцем", а 28 апреля произнес историческую речь перед Рейхстагом, в которой высмеял Рузвельта и его страну, рассказав немцам и всему человечеству — речь транслировали сотни радиостанций по всему миру, — что разговоры о том, что Германия собирается напасть на Польшу, "являются гнусной выдумкой". И далее Гитлер поведал изумленному миру, что сами США являются захватчиками, посылая войска по всему белому свету, и потому обращение Рузвельта суть просто курьез.

В общем, по оценкам того времени в пух и прах миролюбивый и умный Гитлер разнес незадачливого и недалекого Рузвельта, который истории даже собственной страны не знает.

Немцы были в восторге.

Когда спустя всего лишь несколько лет англо-американская авиация бомбила города Германии, их восторги и вера в миролюбивую политику фюрера сильно поубавились.

А пока они радовались за себя и своего вождя, который пообещал им, что президент США "серьезно пожалеет о том, что публично бросил мне вызов".

Вот так обстояло дело весной 1939 года, о чем мне почему-то вспомнилось весной 2021 года.

Петр Межурицкий, kasparov.ru

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