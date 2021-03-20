Стало известно, как избежать побочных эффектов при вакцинации AstraZeneca 1 20.03.2021, 13:40

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Две команды европейских медиков выяснили, как сделать прививку абсолютно безопасной.

Две европейских независимых команды ученых заявили, что определили, из-за чего в редких случаях после вакцинирования AstraZeneca у людей могут появиться смертельно опасные тромбы.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что предварительный обзор предполагает, что вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов. Но это не исключает того, что препарат может вызывать аутоиммуную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови в сосудах, отводящих кровь от головного мозга, известное как тромбоз венозного синуса головного мозга, пишет Reuters.

«Наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта конкретная вакцина вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит», — приводит WSJ слова доктора Роберта Кламрота, заместителя председателя немецкого Общества исследования тромбоза и гемостаза.

Но, что важнее, ученые заявили, что теперь знают, как выявить потенциальную опасность до того, как наступить фатальный случай. Благодаря этому врачи смогут провести лечение, и человеку ничего не будет угрожать.

По мнению специалистов, обнаружить осложнение можно у пациентов, которые испытывают головные боли, головокружение или нарушение зрения на четвертый день после вакцинации. Диагностировать тромбоз можно при помощи анализа крови, а лечить его следует препаратами, разжижающими кровь, и иммуноглобулином. Ученые утверждают, что теперь людям точно не стоит бояться вакцины.

«У очень, очень немногих людей разовьется это осложнение. Но если это произойдет, теперь мы знаем, как лечить пациентов», — говорит Андреас Грайнахер, профессор медицины переливания крови в клинике Университета Грайфсвальда.

Почему страны отказывались от вакцинации препаратом AstraZeneca

Из-за сообщений о том, что у некоторых пациентов после прививки образовались тромбы, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановил ряд стран, в том числе 13 стран Евросоюза. Например, в Германии из 1,6 миллиона человек, которые получили вакцину AstraZeneca, выявили 13 случаев тромбоза. Двенадцать из них были женщинами, трое умерли.

ВОЗ рекомендовала продолжить применять вакцину AstraZeneca, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. Франция, Италия и Германия возобновили вакцинацию препаратом после вывода Европейского агентства лекарственных средств о том, что вакцина безопасна и эффективна.

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