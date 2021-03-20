«Метис» Лукашенко: как режим продает оружие в Сирию 1 20.03.2021, 14:13

Новое расследование о преступлениях диктатора.

Издание «Бусел» продолжает цикл публикаций на тему белорусской контрабанды. На этот раз объектом нашего внимания стало сотрудничество режима Лукашенко с оружейными контрабандистами из Болгарии, ОАЭ и США.

Война, захлестнувшая Сирию, привела не только к экстремальному росту насилия в этом некогда благополучном регионе, но и к подъему рынка вооружений Восточной Европы. Сирийский конфликт, длящийся уже 10 лет, не мог бы продолжаться так долго, если бы одну из его сторон, не имеющую регулярной армии и запасов амуниции, не подпитывали искусственно поставками боеприпасов и вооружений.

БОЛГАРСКИЙ ХАБ

Для снабжения оружием разношерстных группировок повстанцев США и их союзники (Саудовская Аравия и ОАЭ) организовали скупку советских и восточноевропейских образцов вооружений, дешевых и одновременно хорошо знакомых сирийцам.

В силу удобной логистики и наличия собственного производства центром сбора военной помощи для противников режима Асада была выбрана Болгария, превратившаяся в настоящий оружейный хаб, в который стекалось вооружение из стран Восточной Европы и бывших республик СССР.

Пользуясь благосклонностью своих партнеров, Болгария посильно добавляла в сирийские поставки образцы собственного производства, но требуемая номенклатура, а также объем вооружений и боеприпасов выходил за рамки возможностей болгарских военных заводов. В частности, сирийским оппозиционерам требовалось огромное количество противотанковых комплексов для борьбы с танками режима Асада, которые в Болгарии не производились или не имелись в нужном количестве.

БЕЛОРУССКИЕ БРАТУШКИ

И вот здесь болгарским оружейным баронам очень пригодилась Беларусь — стратегический союзник Российской Федерации.

Запасы вооружений и военной техники, доставшиеся Беларуси после распада СССР, были поистине огромны. Холодная война и СССР канули в Лету, и обеспечивать армаду советской военной машины в ее сокрушительном броске к Ла-Маншу Белорусскому военному округу не пришлось. Боеприпасы, срок службы которых уже подходил к концу, так бы и сгнили на складах в ожидании утилизации, если бы спрос на оружие у международных оружейных баронов не совпал с предложением от Александра Лукашенко.

Судя по тому, что в 2015 году для обучения на симуляторе ПТРК «Конкурс» в Минск приезжали наемники американской частной военной компании «Purple Shovel LLC», работавшей по контракту с Главным управлением войск специального назначения Минобороны США (SOCOM), то договоренности по поставкам вооружений были на самом высоком уровне. Эти детали вскрылись в результате судебного разбирательства из-за гибели американского наемника, тестировавшего старые боеприпасы на болгарском полигоне.

РУМЫНСКИЙ МИД БЕЛСТАТУ НЕ ТОВАРИЩ

Белорусские официальные лица не любят распространяться о своем оружейном экспорте, особенно если он связан с серыми схемами поставки оружия противникам РФ в Сирии. Даже в официальных отчетах Белстата товар с кодом 93 (оружие и боеприпасы) отсутствует. Однако шила в мешке не утаить. Статистику поставок оружия ведут не только страны-импортеры, но и транзитёры, например, Румыния, которая имеет общую границу с Болгарией. Статистику ведет и сама Болгария в рамках Регистра обычных вооружений ООН и Комиссии по контролю за нераспространением оружия массового уничтожения.

Начало сотрудничества Беларуси с болгарским оружейным хабом было положено в 2014 году. Согласно данным румынского МИДа, в 2014 году Беларусь экспортировала в Болгарию через территорию Румынии военного имущества категории ML1 на сумму 68,25 тыс. евро. Для справки: категории МL и СО имеют одинаковое значение.

Детальное описание данной поставки удалось найти в Регистре обычных вооружений ООН, согласно которому в Болгарию было поставлено 1050 винтовок и карабинов, с наибольшей вероятностью это были АК-47 и АКМ калибра 7,62 на 39 мм.

Помимо информации о стрелковом оружии, отчет Регистра содержит данные о поставке из Беларуси 250 пусковых установок противотанковых ракет «Фагот» (ПТУР 9П135М — 100 шт., ПТУР 9П135М1 — 150 шт.). Поскольку таможня Румынии не зафиксировала данную поставку, то она осуществлялась в Болгарию авиационным транспортом.

Стоимость поставленных ПТРК легко выяснить из отчета Межведомственной комиссии Болгарии по контролю и нераспространению оружия массового уничтожения. Согласно позиции СО-2 (пусковые установки и их принадлежности), стоимость поставленных из Беларуси ПТУР составила 1,51 млн евро, что эквивалентно 6,05 тыс. евро за одну пусковую (цена соответствует закупочной стоимости данных комплексов в РФ). Пусковые установки ПТУР стреляют ракетами, без которых их поставка не имеет смысла. Стандартный боезапас одной пусковой установки, поставляемой на экспорт, составляет 10 ракет. Позиция отчета СО4 (бомбы,торпеды, ракеты) косвенно подтверждает эту информацию. Общая стоимость поставленного имущества по категории СО4 составляет 1,4 млн евро, что при стоимости одной ракеты в 500-600 евро дает 2500 ракет 9М111/9М113 или 10 ракет на одну пусковую.

Помимо стрелкового оружия и ПТУРов, Беларусь поставила в Болгарию боеприпасов на сумму 321,7 тыс. евро (позиция СО3), а также системы управления огнем и связи (позиция СО5) на сумму 418,5 тыс. евро, скорее всего по этой позиции были поставлены радиостанции КВ и УКВ диапазона. Следующей крупной позицией стала поставка электронного оборудования, сконструированного для военных нужд, на сумму 341,1 тыс. евро. Общая сумма военных поставок за 2014 составила 3,83 млн евро. Одновременно с этим Болгария продала США 610 противотанковых ракет 9М111 от советского/российского комплекса «Фагот».

КОМУ ВОЙНА, КОМУ НАЖИВА

Серьезные поставки белорусского оружия в Болгарию начались в 2015 году. По данным отчета экспортного контроля Болгарии, Беларусь импортировала в Болгарию оружия на сумму 37,8 млн евро.

Под категорию СО2 (общая сумма — 5,8 млн евро) подпадают противотанковые комплексы, что подтверждает отчет Болгарии в Регистр обычных вооружений ООН за 2015 год. Согласно ему, Болгария импортировала из Республики Беларусь 240 пусковых установок противотанковых ракет 9П135М, а также 140 автоматических станковых гранатометов АГС-17.

В этом же году параллельно с закупками в Беларуси Болгария отчиталась в ООН об экспорте 136 пусковых установок 9П135М в США и 80 в Саудовскую Аравию, что сопоставимо с закупленным в Беларуси количеством ПТУР.

Стоимость поставленного оружия по категории СО2 в 5,16 млн евро выходит далеко за рамки поставок 240 пусковых ПТУР и 140 автоматических гранатометов АГС. Какое именно оружие категории СО2 было закуплено на всю сумму, отчет Болгарии умалчивает, однако, в эту категорию вполне попадают минометы и полевая артиллерия.

С 2015 года Беларусь становится лидером по поставкам в Болгарию оружия и боеприпасов. Рост объема поставок оружия в Болгарию вполне объясним. В 2015 году в сирийские события активно вмешалась Россия, отправив в Сирию ограниченный воинский контингент для поддержки режима Башара Асада. Соответственно возросла интенсивность боевых действий, что потребовало большего количества боеприпасов.

БОЛГАРСКАЯ НЕДОСТАЧА

Данные обстоятельства полностью подтверждаются статистикой закупок белорусского оружия Болгарией в 2016 году. Экспорт белорусского оружия в Болгарию вырос 2,5 раза, его стоимость составила 84,24 млн евро. Указанную цифру нам дали отчеты МИД Румынии. Череда громких скандалов о поставках вооружений из Болгарии сирийским боевикам при посредничестве США и ОАЭ вынудили болгарских чиновников откровенно занижать статистику импорта вооружений. В своих отчетах Министерство экономики Болгарии указало белорусского импорта на сумму всего 15,9 млн евро.

Сумма транзита военного имущества рассчитывается исходя из документов на груз и фактического наличия груза в транспорте. Таким образом, румынские таможенники зафиксировали реальное количество перевезенного оружия, поскольку завышать его объем просто лишено смысла.

Совершенно противоположная ситуация сложилась в Болгарии. Согласно отчету экспортного контроля, при годовой стоимости разрешений в размере 84,3 млн евро в Болгарию было импортировано оружия всего на 15,9 млн евро. Если присмотреться к общей стоимости разрешений на импорт белорусского оружия в Болгарию за 2016 год в размере 84,3 млн евро, то она почти полностью совпадает с данными румынского транзита – 84,24 млн евро, что указывает на сокрытие реальных поставок со стороны Болгарии.

Противоречие статических данных Румынии и Болгарии говорит только о том, что большая часть белорусского импорта, ввезенного в Болгарию из Румынии, не фиксировалась официальной статистикой Болгарии, а, значит, стала самой настоящей контрабандой.

«ГРАД» МИРА

Сокрытие Болгарией белорусского импорта вооружений также подтверждается ее отчетом в Регистр ООН, в котором данных о поставках оружия из Беларуси просто нет.

Тем не менее ассортимент оружия остался прежним: портативные пусковые установки, ракеты калибром 122 мм, бронированный транспорт, авиационные патроны. Если расшифровать язык румынской статистики, которой доверия больше, чем болгарской, то получается, что в 2016 году Беларусь импортировала в Болгарию противотанковые комплексы, аналогичные упомянутым выше, а также ракеты от системы залпового огня «Град», которые имеют калибр 122 мм, и системы залпового огня.

Расшифровка болгарского экспортного отчета по категории МL(СО)6 (сухопутные машины для боевых действий) дает весьма любопытные результаты. Разрешений на импорт позиции МL(СО)6 было выдано на сумму 5,97 млн евро, а импортировано на сумму 309 тыс. евро. Здесь мы учитываем то обстоятельство, что данные румынского транзита говорят о полной поставке товаров по выданным разрешениям. Если разделить 5,97 млн на 309 тыс., то мы получим число 19. По очень странному совпадению, реактивный артиллерийский дивизион состоит из 18 машин БМ-21 «Град» и одной командно-штабной машины. Средняя цена одного «Града» составляет 300 тыс. евро. Мы, конечно же, ни на что не намекаем, но, похоже, что Лукашенко «впарил» спонсорам сирийских повстанцев целый дивизион «Градов». В умелых руках БМ-21 — очень опасное оружие, способное уничтожать скопления людей и техники, что было наглядно продемонстрировано в 1969 году на острове Даманский. Кстати, «Грады» были замечены у разных группировок сирийских повстанцев. Особых дел они натворить не успели не только по причине безграмотности джихадистов, но и потому что были оперативно уничтожены российской авиацией.

Видимо, для российской же авиации Беларусь как стратегический партнер России продала спонсорам сирийской оппозиции авиационные патроны. На самом деле эти патроны являются боеприпасами калибром 14,5 и 23 мм и предназначены для стрельбы из зенитных установок ЗПУ-2 (кал. 14,5 мм), ЗУ-23-2 (кал. 23 мм), которые в большом количестве имелись у бородатых сирийских юношей.

МЕТИС ЛУКАШЕНКО

Пик белорусского военного экспорта пришелся на 2017 год. По данным МИД Румынии, общая сумма экспортированного в Болгарию оружия составила 117,3 млн евро.

Указанная в отчете сумма является неполной, поскольку не учитывает поставки оружия авиационным транспортом непосредственно в Болгарию, так что белорусский военный экспорт превышает цифры, известные нам из доступных данных.

Тенденция 2016 года по занижению сумм импорта вооружений из Беларуси в полной мере перекочевала в отчеты экспортного контроля Болгарии за 2017 год. При этом была занижена в два раза стоимость выданных разрешений на импорт оружия, которая составила ровно половину от зафиксированного Румынией транзита – 59,7 млн евро.

Согласно данным отчета экспортного контроля Болгарии, стоимость всех ввезенных из Беларуси вооружений составила 42,6 млн евро. Данные Регистра ООН по Болгарии за 2017 год содержат только информацию о поставках из Беларуси 72 противотанковых ракетных комплексов 9П151 «Метис».

Ассортимент не отличался от 2016 года, за исключением отсутствия военных сухопутных транспортных средств. В 2017 году Беларусь поставляла патроны, снаряды, реактивные снаряды калибром 122 мм, неуправляемые ракеты. Объем поставок вооружений был таков, что для его перевозки понадобились 34 колонны большегрузных фур.

ПВО ОТ ДРУЗЕЙ

К 2018 году ситуация в Сирии изменилась в пользу правящего режима Башара Асада. Крупные группировки ИГИЛ и сирийских оппозиционеров были разгромлены, интенсивность боевых действий снизилась, что негативно отразилось на импорте вооружений в Болгарию. Согласно данным МИД Румынии, транзит белорусского оружия по ее территории в направлении сопредельной Болгарии составил 55,86 млн евро.

В официальном отчете МИД Румынии говорится, что через Румынию в Болгарию провезли портативные ракетные установки (ПТУР), патроны, авиационные патроны, снаряды калибром 73 мм (СПГ-9) и 152 мм (снаряды для гаубиц), реактивные снаряды калибром 122 мм.

Экспортный контроль Болгарии снова занизил объем белорусского импорта, который, по отчету за 2018 год, составил 14,24 млн евро.

По данным болгарского отчета в Регистр ООН, в 2018 г. Болгария импортировала из Беларуси 200 ПТРК 9П151 («Метис»), 30 9П135М, М1 (Фагот), что косвенно подтверждается позицией СО2 (пусковые установки) отчета экспортного контроля Болгарии. В 2018 году для перевозки белорусского оружия понадобилось 14 колонн большегрузных фур, что в два раза меньше, чем в 2017-ом.

С 2018 года Болгария перестала публиковать отчеты Межведомственной комиссии по экспортному контролю, по крайней мере, на сайте комиссии нет отчетов за 2019 и 2020 годы. Однако нас снова выручила ответственная позиция МИДа Румынии, в отчете которого за 2019 год зафиксирован транзит белорусского оружия в Болгарию в размере 61,8 млн евро.

Предметом транзита были портативные пусковые установки, пушки калибра 23 мм, авиационные патроны, реактивные снаряды калибра 122 мм (РСЗО «Град»). Отчет Болгарии в Регистр ООН частично подтвердил данные румынского МИДа, согласно которому Беларусь поставила в Болгарию 34 зенитных орудия калибром 23 мм (ЗУ-23-2) и 69 ПТУР 9П135М1 (Фагот).

КОНЕЦ СИРИЙСКОЙ СКАЗКИ

Фактическое окончание боевых действий в Сирии привело к сворачиванию белорусского оружейного импорта в Болгарию. В 2020 году Беларусь импортировала патронов на сумму 1,42 млн евро в Болгарию, конечным потребителем которых были Объединенные Арабские Эмираты.

За период с 2014 по 2020 год, что совпал с пиком боевых действий в Сирии, Беларусь продала болгарским посредникам оружия на сумму 361,4 млн евро. Было поставлено более 861 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), более 10 тыс. противотанковых ракет, 18 машин реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», более 7200 ракет к ним, 140 автоматических гранатометов АГС и неустановленное количество боеприпасов, вес которых исчисляется сотнями тонн. Для перевозки всех партий оружия понадобилось минимум 100 большегрузных фур, вместимость которых аналогична железнодорожному вагону, из них можно было бы составить пять железнодорожных эшелонов. Количества поставленных противотанковых ракетных комплексов с запасом хватило бы для оснащения двух общевойсковых армий.

ТАКИХ ДРУЗЕЙ ЗА ХВОСТ И В МУЗЕЙ

Продажа оружия компаниям-посредникам из Болгарии формально не означает, что официальный Минск поддерживал джихадистов и террористов в Сирии. Однако, в Минске не могли не знать, для каких целей Болгарией, давно ставшей оружейным хабом Восточной Европы, приобретается крайне необходимая в гражданской войне номенклатура вооружений. Согласно тем же отчетам ООН, белорусским оружием после его поставок в Болгарию распоряжались США и ОАЭ, поэтому конечные получатели смертоносного товара были хорошо известны Александру Лукашенко. Несмотря на то что формально Минску невозможно предъявить претензии за поставку вооружений в Болгарию, данные действия не соответствуют духу союзных отношений между Беларусью и Российской Федерацией.

Продавая оружие посредникам спонсоров гражданской войны в Сирии, Беларусь умудрилась занять первое место по объему поставок в Болгарию. Данное обстоятельство легко объясняется тем, что к 2014 году запасы оружия и боеприпасов советского образца на складах стран Восточной Европы закончились или пришли в негодность, а военные заводы той же Болгарии не вытягивали необходимые объемы поставок. Фактически Беларусь закрыла весь недостающий объем поставок оружия и боеприпасов в Сирию. В случае отказа Беларуси продавать оружие посредникам сирийского конфликта заместить ее было некому. Украина, охваченная мятежом на востоке страны, рисковала бы полностью утратить государственность в случае продажи необходимых ей самой боеприпасов в Болгарию. Так что дружеская помощь братьям-славянам из Болгарии от Лукашенко хорошо продлила войну в Сирии. Не известно, сколько бы продержались сирийские джихадисты, испытывая постоянный дефицит в боеприпасах, без поставок из Беларуси, взять которые им было попросту негде. Также неизвестно, сколько российских солдат убило оружие, которое должно было лежать на военных складах Беларуси. Очень жаль, что Белстат, педантично ведущий белорусскую статистику, не дает такой отчетности.

БЕЛАРУСЬ ВСЕГДА РЯДОМ

В поздравительной телеграмме Башару Асаду от 26 августа 2018 года в связи с 25-летием установления дипотношений между двумя странами Лукашенко заявил о готовности оказать всестороннюю помощь в восстановлении Сирии.

«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни», — написал Лукашенко.

Действительно, стремление поддержать коллегу Асада в борьбе с глобальным злом продлило гражданское противостояние в Сирии минимум на несколько лет.

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