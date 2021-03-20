Олимпиада в Токио пройдет без болельщиков из-за границы 20.03.2021, 14:39

Оргкомитет Олимпийских игр принял официальное решение.

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально заявил, что решил провести игры без болельщиков из-за границы. Об этом сообщает агентсво «Киодо» со ссылкой на главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Правительство Японии пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей к Олимпийским и Паралимпийским играм нецелесообразно, учитывая, что до сих пор существует угроза распространения COVID-19. Иностранные болельщики могут быть носителями более заразных вариантов коронавируса, существующих уже во многих странах мира, решили в оргкомитете. При этом правительство рассмотрит возможность разрешить въезд добровольцам, которых будет трудно заменить и которые будут крайне необходимы во время Олимпийских игр — это, например, те, кто говорит на языке меньшинств.

На пресс-конференции на прошлой неделе Бах заявлял, что Япония несет ответственность за принятие решения о том, следует ли принимать иностранных гостей во время игр. Оргкомитет уже продал около 4,45 миллиона билетов, за границу уже продано около 1 миллиона. При этом в прошлом году организаторы Олимпиады получили запросы на возмещение около 810 тысяч билетов. В ходе переговоров представители оргкомитета также могут обсудить, как вернуть билеты, уже приобретенные зрителями, передает японское агентство.

Олимпийские игры должны пройти в этом году в Токио с 23 июля по 8 августа. Проведение Игр без зрителей обернется убытками для оргкомитета, который рассчитывает выручить от продажи билетов 90 млрд иен (867 млн долларов), уточняет агентство. Правительство Японии изначально надеялось, что зрители, в том числе и иностранные, которые прибудут на Олимпиаду и купят билеты, помогут оживить экономику страны после спада, вызванного коронавирусом.

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