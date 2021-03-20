В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла
- 20.03.2021, 15:20
Возникла вероятность цунами.
У берегов префектуры Мияги на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.
Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.
宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
Агентство предупредило об угрозе цунами высотой 1 м. Пока сообщений о причиненных землетрясением разрушениях или пострадавших от него не поступало.
Землетрясение произошло на глубине 60 км. Магнитуда повторных толчков составила 4,2 и 3,7.
В связи с землетрясением компания Tohoku Electric Power Co приостановила выработку энергии на атомной электростанции Онагава, сообщает NHK.
Некоторые дома в японской префектуре Мияги были обесточены.