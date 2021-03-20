Профсоюзы, «комсомольцы» и «женщины» подвели Таракана 20.03.2021, 15:28

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С такими «друзьями» никаких врагов не надо.

Издание «Салідарнасць» рассказывает, чем отметились в тот период «самые массовые» общественные организации страны.

ФПБ: так и не показали «кто в стране хозяин»

При режиме Лукашенко укрепилось извращенное и закрепленное во времена Советского союза представление, что профсоюзы – это не организации для отстаивания прав рабочих, а опоры власти, дополнительный инструмент по контролю над рабочими.

Поэтому с точки зрения режима нормальным стало назначение главой инициативной группы по выдвижению Лукашенко председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды.

Но если до 9 августа ФПБ, как и предполагалось, выполняла свою функцию, то после организация продемонстрировала почти полное бессилие.

ФПБ не смогла остановить забастовки и волнения на крупнейших предприятиях.

20 августа организация обратилась к правоохранительным органам с просьбой «детально и объективно» изучить каждый случай проявления насилия. Но это ей не помогло: с предприятий стала поступать информация о массовых выходах рабочих из провластных профсоюзов.

Не выручила ФПБ и в конце октября, когда в ответ на массовые протестные марши запланировали проведение «мегамитинга» в поддержку Лукашенко.

За несколько дней до него Орда подал заявку на акцию и призвал граждан «показать, кто в нашей стране хозяин!». Чем сел в лужу: после сигналов с мест о нежелании рабочих ехать в Минск «мегамитинг» отменили.

В ноябре на приеме у правителя произошел еще один показательный и забавный момент: не глава ФПБ заявил о помощи Лукашенко, а наоборот: правитель обещал, что «власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях».

В начале 2021 года ФПБ отправила в Совет Европейского союза коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся. Утверждалось, что подписи под ними поставили более миллиона человек: но ведь за выдвижение Лукашенко ФПБ собрала в два раза больше.

Оказалось, что для большинства эти галочки, отданные под нажимом руководителей предприятий, нечего не значат.

БРСМ: ни одной самостоятельной массовой акции

Большинство из участников протестных маршей составили молодые люди. Чем на это ответил «комсомол»? По большому счету ничем.

Члены БРСМ вместе с представителями ФПБ и «Белой Руси» участвовали в митингах с девизом «ЯБатька», но даже так они не могли собрать ни одной акции, которая была бы сопоставима с массовыми маршами протестующих.

Самостоятельные акции БРСМ в виде велопробегов и вовсе собирали от силы несколько десятков человек.

И если рабочие стали массово выходить из ФПБ, то студенты – из БРСМ. Правда, там это отрицали: якобы заявление о выходе подали не более 0,3% членов из нескольких сотен тысяч.

«Белая Русь»: ни одного запоминающегося самостоятельного действия

Общественное объединение изначально создавалось для поддержки Лукашенко по образцу «Единой России» в соседней стране. Много лет ее руководители храбрились, замахиваясь на статус политической партии, но после 9 августа на деле оказалось, что активных членов у нее минимум.

Даже глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько вдруг растерял всю смелость и резкость, предпочитая отделываться общими фразами о любви к стране.

«Союз женщин»: небольшая активность закончилась через несколько недель

Массовые протесты в Беларуси стали известны в мире в том числе активным участием в них женщин. Цепи солидарности и женские марши по субботам стали неотъемлемой частью позиции белорусского общества.

Провластный «Союз женщин» во главе с Марианной Щеткиной лишь поначалу пытался как-то проявить себя. 12 августа чиновница собрала в кабинете президиум организации, чтобы выступить с заявлением о сохранении мира и единства в стране.

27 августа «Союз женщин» провел у минского универмага «Беларусь» отдельный от остальных митинг в поддержку Лукашенко. Судя по фотографиям и видео, на него удалось собрать несколько сотен человек, но на БТ заявили, что пришли «тысячи».

Обнаружить информацию о дальнейших активных действиях «Союза женщин» в поддержку правителя не удалось…

Подытоживая деятельность «гражданского общества» Лукашенко, можно вспомнить старую пословицу: с такими друзьями никаких врагов не надо.

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