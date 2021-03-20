Ученые из Италии нашли новые озера под поверхностью Марса 1 20.03.2021, 15:38

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Воды на Марсе оказалось больше, чем думали раньше.

Ученые из Итальянского института астрофизики проанализировали данные радара MARSIS и нашли 3 новых озера под поверхностью Южного полюса Марса. В 2018 году эта команда впервые обнаружила воду (а не лед) на Марсе с помощью европейского радара для зондирования ионосферы и глубинных слоев марсианской поверхности MARSIS, пишет euro-pulse.ru.

Ученые подчеркивают, что раз озера встречаются в разных местах, они, вероятнее всего, образовались независимо. А это значит, что в других частях Марса тоже могут быть подземные озера. Ученые даже считают, что в них могли сохраниться останки марсианских обитателей, которые жили миллионы лет назад. А может быть, там до сих пор процветают бактерии и другие микроорганизмы.

Согласно последним теориям, после образования Марс был покрыт водой, как и Земля. Вероятно, водой была покрыта вся планета, а глубина этого океана была от 100 до 1,5 тысячи метров. Но вследствии некоей катастрофы Марс лишился магнитного ядра. Из-за этого практически полностью пропала атмосфера, а за ней и вода. Раньше считалось, что она испарилась полностью за исключением ледников на полюсах.

Воду под поверхностью Марса ученые обнаружили, сравнивая сигналы радара MARSIS. Радиосигналы, отраженные от монолитных минеральных пород и полостей, заполненных воздухом или водой, различаются между собой. Пока ученые исследовали только Южный полюс Марса.

Вода, которую они обнаружили, скорее всего очень соленая и холодная. Так как озера находятся под поверхностью полюса, их температура оценивается в -68 градусов Цельсия. При такой низкой температуре вода может не превращаться в лед только если в ней растворено множество солей.

Исследователи считают полученные ими данные важными не только для ученых, но и для потенциальных колонизаторов. В прошлом году ученые из Бордо (Франция) подсчитали, что для успешной колонизации на Марс должно отправиться как минимум 110 человек.

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