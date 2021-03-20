Спецдокладчик ООН вступилась за белорусов 20.03.2021, 16:13

Мэри Лолор выступила с заявлением о ситуации в нашей стране.

Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор заявила о своей обеспокоенности, вызванной усиливающимся давлением на правозащитников в Беларуси. Об этом сообщается на сайте ООН, пишет правозащитный центр «Вясна».

«Обыски в офисах, аресты правозащитников и препятствование работе адвокатов стали общей практикой, - сказала Лолор. - Мне даже сообщали, что некоторые привлекаются к уголовной ответственности за сотрудничество с ООН и подвергаются жестокому обращению во время содержания под стражей».

Лолор упомянула Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, сотрудников Офиса по правам людей с инвалидностью, которые сотрудничали с Офисом ООН по правам человека.

«Они лишены свободы в связи с их правозащитной деятельностью. Дроздовский, директор организации и инвалид-колясочник, был вынужден перенести изнуряющий семичасовой допрос, а юрисконсультанта Граблевского заставили раздеться догола во время допроса.

Эти случаи показывают, что ситуация, начавшаяся во время президентских выборов в августе прошлого года, продолжается и ухудшается», - отметила Лолор.

Эксперт ООН рассказала о том, что Марии Рабковой, координатору волонтерской службы правозащитного центра «Весна», где велась работа по документированию пыток, мониторингу ситуации по соблюдению свободы собраний и других прав человека, после ее ареста в сентябре прошлого года предъявлены новые обвинения.

Четверо сотрудников пресс-клуба Беларусь, которые участвовали в работе по документированию случаев репрессии в отношении журналистов, также были задержаны по обвинению в «уклонении от уплаты налогов». Пятый сотрудник депортирован в Российскую Федерацию.

«Большинству задержанных предъявляют обвинения в экономических преступлениях», - сказала Лолор, добавив, что у нее вызывает серьезные опасения вопрос справедливости судопроизводства.

Эксперт ООН также отметила, что многих правозащитников недавно вынудили подписать соглашения о неразглашении информации:

«Соглашения о неразглашении информации де-факто возводят обмен информацией о ситуации с правами человека в разряд противозаконных. Пространство для осуществления правозащитниками их деятельности в Беларуси становится невозможно узким».

Лолор призвала к снятию всех ограничений прав гражданского общества.

«Когда правозащитников, сотрудников СМИ и адвокатов заставляют молчать, предполагаемые нарушения прав остаются бесконтрольными и нерасследованными», - заявила она.

Призыв Мэри Лолор поддержали Анаис Марин, специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси; Джерард Куинн, специальный докладчик ООН по вопросу о правах инвалидов; Диего Гарсия-Сайян, специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов; Нильс Мельцер, специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».