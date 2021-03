Ученые: УЗИ-сканирования разрушают оболочку и шипы коронавируса 20.03.2021, 16:17

Американские специалисты поделились результатами нового исследования.

"Ультразвуковое исследование, подобное тем, которые используются для отслеживания развития плода во время беременности, может разрушать клетки коронавируса, заставляя их поверхность расщепляться и взрываться, предполагает новое исследование. Ученые Массачусетского технологического института провели математический анализ, основанный на физических свойствах стандартных клеток коронавируса. Анализ показал, что медицинское ультразвуковое сканирование может повредить оболочку и шипы вируса, что приведет к их коллапсу и разрыву", - сообщает Daily Mail (перевод — inopressa.ru).

"Ультразвук уже используется для лечения камней в почках, но команда Массачусетского технологического института призывает к дальнейшим исследованиям возможности его использования для лечения Covid-19. В ходе компьютерного моделирования была создана модель коронавируса (...).Ученые обнаружили, что между 25 и 100 МГц поверхность клеток коронавируса расщепляется и разрушается менее чем за одну миллисекунду.

На частоте 100 МГц, согласно компьютерной модели, оболочка вируса разрушается, потому что она резонирует с частотой естественных колебаний мембраны. Это явление возникает, когда определенная частота волны совпадает с внутренними свойствами материала, постоянно усиливая колебания. Это тот же механизм, который позволяет оперным певцам разбивать винные бокалы, а также является проблемой для строителей мостов. Если частота ветра или шагов соответствует естественным свойствам моста, он начинает бесконтрольно колыхаться. Именно это произошло в 2000 году, когда в Лондоне открылся мост Millennium, и шаги людей привели к его существенному раскачиванию", - говорится в статье.

"Это произошло на частоте 2 МГц, но для вируса резонанс вызвали волны 100 МГц. За доли секунды поверхность смоделированного вируса деформировалась и покоробилась. На 25 и 50 МГц процесс ускорился еще больше. "Эти частоты и интенсивности находятся в пределах диапазона, который безопасно используется для медицинской визуализации", - говорит Томаш Вежбицкий, профессор прикладной механики Массачусетского технологического института и ведущий автор исследования.

"По словам ученых, эти результаты основаны на разрозненных данных о физических свойствах вируса и их следует интерпретировать с осторожностью. Однако это открывает возможность того, что однажды коронавирусные инфекции, включая Covid-19, можно будет лечить с помощью ультразвука", - пишет Daily Mail, добавляя, что в вопросе применения УЗИ как терапевтической техники есть и некоторые проблемы.

"Одна из проблем заключается в том, как метод, который обычно применяется к определенной области тела для выполнения сканирования, будет нацеливаться на вирус в организме человека, который может распространяться в огромном количестве тканей, включая легкие, мозг и нос", - говорится в статье.

"Но инженеры Массачусетского технологического института указывают, что их исследование является первым открытием в рамках нового направления исследований, и необходимы дополнительные исследования, чтобы проверить его долгосрочную жизнеспособность в качестве метода лечения. "Мы доказали, что при ультразвуковом возбуждении оболочка и шипы коронавируса будут вибрировать, и амплитуда этой вибрации будет очень большой, создавая деформации, которые могут сломать определенные части вируса, нанося видимые повреждения внешней оболочке и, возможно, невидимые повреждения РНК внутри", - подчеркивает профессор Вежбицкий.

(...) "Полные результаты представлены в издании Journal of the Mechanics and Physics of Solids, - говорится в публикации. (...)

