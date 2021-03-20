В США ищут недвижимость российской элиты 8 20.03.2021, 16:34

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Эти данные станут почвой для новых антикоррупционных расследований.

Представители русскоязычной диаспоры США запустили проект «Недвижимость». Цель инициативы – поиск американских домов и квартир, принадлежащих приближенным Путина, высокопоставленным российским госслужащим, и членам их семей. Авторы инициативы намерены создать интерактивную карту, где будет отмечена американская недвижимость россиян, связанных с Кремлем, передает «Голос Америки».

Проект запущен Штабом организаторов протестов в США – это группа, объединяющая представителей русскоязычной диаспоры, оппозиционно настроенных в отношении действующего в России режима. Ранее активисты «Протестной Америки» организовывали памятные мероприятия, посвященные убийству Бориса Немцова, протесты против ареста Алексея Навального, и другие акции диаспоры в разных частях США.

«Идея проекта: поиск и нанесение на интерактивную карту объектов недвижимости, принадлежащих путинским чиновникам и широкому кругу кремлевской обслуги, - говорится на странице группы «Протестная Америка» в Facebook.– Мы уже начали делать эту карту, но у нас не хватает рук и нужна помощь волонтеров в сборе данных».

Авторы инициативы обозначили широкий круг россиян, наличие недвижимости в США которых они намерены сделать публичной.

«Это госчиновники: министры правительства, их заместители, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, губернаторы, их заместители и министры региональных правительств, судьи, прокуроры, полицейские начальники, руководители и высокопоставленные чиновники федеральных и региональных силовых структур, руководители Единой России и члены партии, приближенные к Путину олигархи, доверенные лица Путина на выборах, подписанты письма в поддержку аннексии Крыма, пропагандисты, общественные деятели и деятели культуры, открыто поддерживающие Путина и дети/родители/родственники вышеуказанных категорий лиц», – перечисляют организаторы проекта.

«Киркоров кричит, что Путин - лучший президент, владея дорогостоящей недвижимости в Майами»

«Все знают про дворец Путина в России, но есть чиновники меньшего ранга, их дети, их родственники, которые обладают недвижимостью за границей. Частично об этом известно, но наша задача обобщить информацию, как на полученные коррупционным путем деньги покупают недвижимость в США, обучают детей, – рассказал один из авторов проекта «Недвижимость» Александр Железняк. – Это в том числе и пропагандисты, и актёры, поддерживающие нынешнюю российскую власть. Как, например, Киркоров который везде говорит, что Путин – лучший президент, а сам набрал кучу дорогостоящей недвижимости в Майами».

Напомним, что Филипп Киркоров часто хвалит Владимира Путина в своих социальных сетях. В частности, в январе, после жестокого разгона акций сторонников Алексея Навального, в своем Instagram певец с аудиторией почти в пять миллионов подписчиков опубликовал фото Путина с нимбом и хэштэгом #ПутинЛучшийПрезидент.

За месяц до этого певец публиковал в своем Instagram посты о своем зимнем отдыхе в Майами. О недвижимости Киркорова в США неоднократно сообщали российские СМИ. В частности, газета «Комсомольская правда» сообщала, что особняк с семью спальнями принес Киркорову около трех миллионов долларов прибыли, поскольку вырос в цене.

«Есть куча журналистских расследований, одному это известно, другому известно, но наша задача – найти это все, обобщить, и донести до людей, – говорит Железняк. – Сейчас наши волонтеры изучают открытые источники в различных штатах США».

Волонтерам помогает наличие в Америки открытых баз данных, владельцев недвижимости, где по фамилиям можно обнаружить, владеет ли человек недвижимостью в США. После скандала с единороссом Владимиром Пехтином, квартиру которого в Майами таким образом обнаружил Алексей Навальный, многие публичные фигуры из России, по слухам, стали регистрировать недвижимость на родственников. Это увеличивает количество времени, которое затрачивается волонтерами.

Чью недвижимость ищут в США?

В качестве шпаргалки для волонтеров координаторы «Протестной Америки» опубликовали список приближенных к Путину людей, которых рекомендуется проверить на наличие недвижимости в Штатах.

Среди них президент Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Роман Абрамович, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников (сын главы ФСБ Александра Бортникова).. В списке более 35 фамилий.

«На данный момент власть в России, которая не менялась уже 20 лет и все больше формируется в диктатуру, представляет угрозу не только для своих граждан внутри страны, но и угрожает демократическим странам свободного мира, которым Путин по сути объявил войну, совершая акты агрессии, такие как кибератаки, военные провокации и дезинформационные кампании, объявление премий за убитых американских солдат, демонстрируя анимационных видео о ракетном ударе по американской территории, – сказал представитель Штаба организаторов гражданского объединения «Русскоязычная Америка за демократию в России» Дмитрий Валуев. – При этом видные функционеры Кремля, чиновники, депутаты Госдумы и многие другие, ответственные за агрессивную политику Кремля, продолжают владеть в Соединённых Штатах виллами и элитными квартирами».

По словам Валуева, уникальность проекта в том, что он объединяет живущих в США русскоязычных эмигрантов, желающих, чтобы в России была демократия, уважались базовые свободы и права человека.

Кто из известных россиян обладает недвижимостью в США?

Помимо звезд российской эстрады, которые не скрывают наличия жилья в Штатах, журналисты обращали внимание на недвижимость приближенных к режиму россиян.

В частности, в России в последние годы публиковались расследования о квартирах в Майами единоросса Владимира Пехтина, депутата от «Справедливой России» Алексея Чепы, мэра Нижнего Новгорода, единоросса Ивана Карнилина. Также СМИ сообщали о недвижимости в США у супруги пресс-секретаря президента Татьяны Навки, супруги сенатора Вячеслава Фетисова.

Отметим, что российское законодательство не запрещает иметь недвижимость за рубежом, однако она должна быть задекларирована.

По словам Александра Железняка, публикация собранных волонтерами данных может стать почвой для новых журналистских расследований.

«В случае успешной реализации проекта в США, мы планируем перенести наш опыт в Европу и расширить географию нашей карты европейскими виллами и дворцами людей, обслуживающих Кремль, – подытожил Дмитрий Валуев. – В планах нашего объединения «За демократию в России» также поддержка русскоязычными американцами санкционных законопроектов против злостных нарушителей прав человека в России, которым удаётся уходить из-под ответственности».

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