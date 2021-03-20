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Представлен рейтинг лучших футбольных клубов десятилетия

  • 20.03.2021, 16:58
Представлен рейтинг лучших футбольных клубов десятилетия

«Барселона» обошла в рейтинге своего главного соперника.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших европейских клубов десятилетия. Он опубликован на сайте IFFHS, пишет «Униан».

Рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, набранных клубами за каждый год в период с 2011-го по 2020-й в рейтинге IFFHS.

Лучшим клубом за последние десять лет признана "Барселона". В топ-тройку также вошли мадридский "Реал" и "Бавария".

Топ-10 клубов десятилетия в Европе

1. "Барселона" (Испания) - 2877 баллов

2. "Реал" Мадрид (Испания) - 2782

3. "Бавария" (Германия) - 2594,5

4. ПСЖ (Франция) - 2357 баллов

5. "Атлетико" (Испания) - 2302

6. "Ювентус" (Италия) - 2272

7. "Челси" (Англия) - 2113

8. "Манчестер Сити" (Англия) - 2113

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2020

10. "Арсенал" (Англия) - 2016

"Барселона": достижения в последние десять лет

В период с 2011 по 2020 годы "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, пять раз - Кубок Испании, четыре - Суперкубок Испании.

На международной арене каталонцы дважды становились триумфаторами Лиги чемпионов, по два раза выиграли Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

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