Жители минского микрорайона «Велозавод» выходят каждый день

Жители минского микрорайона «Велозавод» выходят каждый день1
- 20.03.2021, 17:15
До Дня Воли осталось 5 дней!
Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко. О нескольких акциях протеста сообщил телеграм-канал «Баста!»:
«Белорусы, просыпайтесь и выходите 25 марта!» - обращаются к соотечественникам жители минского микрораона Велозавода, которые выходят каждый день.
Акция памяти Романа Бондаренко возле Храма воскресения Христова прошла в Минске.
Белорусы Санкт-Петербурга вышли на акцию солидарности со своими земляками в 224 раз.