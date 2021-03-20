«Не хотел увольнять работников»: Директор «Минских тепловых сетей» покинул пост 1 20.03.2021, 17:49

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Исполняющим обязанности назначили главного инженера Драгуна.

Работники филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» сообщают, что их директор Александр Бузо с 18 марта на предприятии больше не работает. Исполняющим обязанности назначили главного инженера Александра Драгуна. В приемной предприятия эту информацию подтвердили. Как рассказали tut.by несколько источников, к Александру Бузо могли быть некоторые вопросы со стороны правоохранителей. Что об этом известно.

19 марта с официального сайта РУП «Минскэнерго» исчезли имя и фамилия Александра Бузо из графы «директор» в контактной информации филиала «Минские тепловые сети». По словам работников предприятия, он 18 марта покинул пост директора. В последний раз они видели его на работе в понедельник 15 марта. Работники утверждают, что до этого с 3 марта на предприятии его не видели.

Как говорят коллеги Александра Бузо, утром в среду 3 марта он перестал выходить на связь и не появился на работе. 4 марта человек с такой же фамилией и инициалами, как у него, появился в списках задержанных на Окрестина. Позже коллеги Александра Бузо сообщили, что его якобы задержали, что он не успел доехать до работы, а у него дома были «гости».

— Опрашивали соседей, интересовались, за чей счет был сделан ремонт кровли дома, — рассказывает коллега.

Несколько коллег Бузо заявили, что уже бывшего директора могут подозревать в получении взятки, но они говорят, что не верят, что он мог совершить подобное. Журналисты попытались связаться с его супругой, однако она не ответила на сообщение.

Коллеги Александра Бузо, с которыми журналисты пообщались, считают, что все происходящее сейчас, «из-за политики и того, что он не соглашался увольнять работников, которые засветились на митингах».

— В августе у нас было собрание. У директора спросили, за кого он голосовал. Он сказал, что проголосовал за Лукашенко, но победить он не мог, потому что все его знакомые за него не голосовали. Скорее всего, именно это и стало причиной, — говорит один из коллег. — Кроме того, он не хотел увольнять работников, которые засветились во время протестов. Сказал, что у него к ним нет претензий по работе, они не нарушают ни производственную, ни трудовую дисциплину. К Минскэнерго они выходили в обеденное время и были не в спецодежде, то есть не в одежде нанимателя.

Напомним, в середине февраля работники Минских тепловых сетей и еще одного филиала Минскэнерго сообщали об увольнениях из-за политических взглядов у них на предприятии. Также они говорили, что в Минских тепловых сетях проходят проверки.

— Вроде, замечаний по финансовой и хозяйственной деятельности не выявили, — рассказывает один из работников предприятия. — В феврале у нас все-таки уволили 9 человек. Наш бывший директор всем помогал устроиться на новое место.

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