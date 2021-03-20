Вирусологи выяснили, как снизить вероятность заражения коронавирусом 20.03.2021, 17:52

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Исследование израильских специалистов.

Аспирин хорошо себя зарекомендовал при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые выяснили, что в дополнение к давно известным противовоспалительным свойствам препарат способен модулировать врожденные и приобретенные иммунные реакции, тем самым оказывая положительный эффект при коронавирусной инфекции, пишет lenta.ua.

Ученые из израильского медицинского центра Барзилай утверждают, что если принимать 75 миллиграмм аспирина ежедневно в качестве прединфекционного лечения, то он окажет положительный эффект на восприимчивость к коронавирусной инфекции и продолжительность заболевания. Специалисты проанализировали данные национальной организации по поддержанию здоровья Leumit Health Services и выяснили, что доля пациентов, которые принимали препарат, была значительно ниже среди людей с положительным анализом на COVID-19 по сравнению с теми, у кого результат теста оказался отрицательным.

По словам профессора Эли Магена, наблюдения пока являются предварительными, но при этом многообещающими. В следующий раз исследователи намерены использовать более крупную выборку, в которую будут включены пациенты не только из Израиля, но и из других стран.

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