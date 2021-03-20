закрыть
20 марта 2021, суббота, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали самый полезный продукт для сердца

1
  • 20.03.2021, 18:38
  • 2,514
Медики назвали самый полезный продукт для сердца

Он очень простой и доступный.

Впервые было доказано, что вещества в какао непосредственно влияют на важные клетки, восстанавливающие поврежденные кровеносные сосуды.

Американские медики из Калифорнийского университета и их немецкие коллеги из Университета Генриха Гейне провели исследования, которые показали, что ежедневное употребление какао, обогащенного флаванолами, удваивает количество циркулирующих в крови ангиогенных клеток, пишет сайт medicina.ua.

По их словам, эти клетки как бы «ремонтируют» сосуды и поддерживают их функции, способствующие здоровью кровеносных сосудов. А, как известно, плохая работа сосудов является ранней стадией развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.

В ходе эксперимента принимающие участие добровольцы в течение месяца пили какао с разными концентрациями полезных флаванолов. В результате было установлено, что потребление какао с высокими уровнями флаванолов снижает систолическое артериальное давление, которое является важным фактором риска сердечных болезней и инсульта, а также улучшает функции кровеносных сосудов на 47%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо