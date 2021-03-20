Немецким орденом наградили создателей первой вакцины против COVID-19 20.03.2021, 18:56

Речь идет о компании BioNTech.

Ученых компании BioNTech в Германии наградили Крестом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за создание первой антиковидной вакцины. Это сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет zn.ua.

Супругов Угура Шахина и Озлем Тюречи, которые являются руководителями компании, Штайнмайер назвал выдающимися учеными и смелыми предпринимателями.

«Ваше революционное открытие спасает человеческие жизни, защищает людей от банкротства, оно обеспечивает выживание общества, экономики и культуры», — подчеркнул президент Германии.

Вакцина от коронавирусной инфекции компаний Pfizer-BioNTech (она же Comirnaty, она же BNT162b2) – это вакцина, которая может предотвратить заражение COVID-19. Вакцины, одобренной Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для предотвращения COVID-19 не существует.

Вакцина Pfizer-BioNTech вводится внутримышечно, серией из 2 доз, с интервалом 3 недели.

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